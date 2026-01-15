自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

魔神樂變魔神龍 228條款形同虛設

2026/01/15 05:30

前桃猿洋投魔神樂改名「魔神龍」加盟味全。 （資料照）前桃猿洋投魔神樂改名「魔神龍」加盟味全。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕在台鋼雄鷹總教練洪一中脫口提及「簽下」前富邦悍將布坎南、魔神樂（魔神龍）經紀團隊合約備註迴避規章條款後轉戰味全龍，有關洋將優先議約權的「228條款」存廢聲浪再起。

「228條款」又被稱為「賽格威條款」，Lamigo桃猿隊時任領隊劉玠廷於2018年季後提出，聯盟召開理事會議，決議前一年原球隊洋將至隔年2月28日以前，禁止其他球團接觸議約，對違者加以罰款；且規範跳槽外籍球員於3月10日前，不得參加新球團春訓或相關活動。

合約迴避聯盟規章

開挖角方便門

近幾年，已來台效力並有成績的洋將，多半會是各隊爭取對象，而在現有規章底下，洋將所屬的國外經紀團隊們，仍少不了向國內、外隊伍私下探詢。各隊幾乎都有3月初隨即官宣轉隊洋將案例，讓條款形同虛設。

中職各隊若想在228前延攬他隊洋將，也可在取得原球隊同意書前提下自由接洽。富邦前年季前取得統一給予的同意書後，簽下戈威士（克維斯）；而魔神龍去年季前與樂天合約中備註自設優先議約時限，該時限過後，樂天隨即按合約內容，放棄228前優先議約權，過程循聯盟規章進行。但問題是，若洋投新合約都比照辦理，228條款還有存在必要嗎？

領隊會議多次提出修改未果

去年底領隊會議後，對「228條款」隻字未提。但據了解，近幾年該條款修訂與否皆被提及，富邦悍將就曾提出修改、且有其他球隊附議贊成，但在「共識決」前提下，都未有結果。

昨富邦悍將領隊陳昭如就透露，自她2019年底初次提出「羅力條款」時，就曾一併提出「228條款」修訂的可能性，近年她代表富邦多次提出，也許修改到12月底截止是一個方向。

陳昭如說：「制度需要建立、也需要改變，提出來並非為了自己，而是希望推動更好環境，但在改變之前，也仍要尊重現有規章。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中