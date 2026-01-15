魔神樂變魔神龍 228條款形同虛設

前桃猿洋投魔神樂改名「魔神龍」加盟味全。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕在台鋼雄鷹總教練洪一中脫口提及「簽下」前富邦悍將布坎南、魔神樂（魔神龍）經紀團隊合約備註迴避規章條款後轉戰味全龍，有關洋將優先議約權的「228條款」存廢聲浪再起。

「228條款」又被稱為「賽格威條款」，Lamigo桃猿隊時任領隊劉玠廷於2018年季後提出，聯盟召開理事會議，決議前一年原球隊洋將至隔年2月28日以前，禁止其他球團接觸議約，對違者加以罰款；且規範跳槽外籍球員於3月10日前，不得參加新球團春訓或相關活動。

合約迴避聯盟規章

開挖角方便門

近幾年，已來台效力並有成績的洋將，多半會是各隊爭取對象，而在現有規章底下，洋將所屬的國外經紀團隊們，仍少不了向國內、外隊伍私下探詢。各隊幾乎都有3月初隨即官宣轉隊洋將案例，讓條款形同虛設。

中職各隊若想在228前延攬他隊洋將，也可在取得原球隊同意書前提下自由接洽。富邦前年季前取得統一給予的同意書後，簽下戈威士（克維斯）；而魔神龍去年季前與樂天合約中備註自設優先議約時限，該時限過後，樂天隨即按合約內容，放棄228前優先議約權，過程循聯盟規章進行。但問題是，若洋投新合約都比照辦理，228條款還有存在必要嗎？

領隊會議多次提出修改未果

去年底領隊會議後，對「228條款」隻字未提。但據了解，近幾年該條款修訂與否皆被提及，富邦悍將就曾提出修改、且有其他球隊附議贊成，但在「共識決」前提下，都未有結果。

昨富邦悍將領隊陳昭如就透露，自她2019年底初次提出「羅力條款」時，就曾一併提出「228條款」修訂的可能性，近年她代表富邦多次提出，也許修改到12月底截止是一個方向。

陳昭如說：「制度需要建立、也需要改變，提出來並非為了自己，而是希望推動更好環境，但在改變之前，也仍要尊重現有規章。」

