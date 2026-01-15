自由電子報
體育 即時新聞

新聞分析》亞職議約期限最晚 228條款早不合時宜

2026/01/15 05:30

悍將洋投布坎南是雄鷹想網羅的候補人選之一。（資料照）悍將洋投布坎南是雄鷹想網羅的候補人選之一。（資料照）

〔記者林宥辰／新聞分析〕中職特有的「228條款」優先議約權時限是亞洲職棒最晚，顯然已經不合時宜，加上今年有球隊公然偷跑，更有洋投自訂轉隊期限在合約中，不理聯盟制度，聯盟和各隊都不該再鴕鳥心態了。

在「228條款」之前，中職於1993年曾通過「尼洛條款」，當時統一獅一度有意延攬前兄弟象洋投尼洛，引起兄弟象球團不滿，進而衍生出「外籍球員離隊後，2年內除原屬球隊同意外，不得加入其他中職球隊」的條款。

「尼洛條款」行使近20年，於2013年初領隊會議後廢止。中職各隊此後在戰力補強上，更加關注曾在聯盟有實績的好手。也因此，在2018年季後又增訂「228條款」並沿用至今。

不論是尼洛條款還是228條款，當初原意都是為了防止挖角。但中職近幾年整體實力日增，各隊原就倚重洋將戰力，如今聘用的洋將實績更佳，爭取人才時，除了自家聯盟其他隊伍，也得和其他聯盟競爭。

中職洋將若與原球隊談約卡關，是否繼續留在台灣就成兩難，而即使被中職的新球隊延攬，也因現有條款影響春訓報到時程，對選手影響頗大。台鋼洋投後勁更曾因原東家樂天保留優先議約權卻遲未續約、國外又沒其他機會，差點提前退休。

相較於日職於11月底支配下合約公告後，未獲續約的外籍選手和本國籍選手享相同權利，都能被各隊自由接觸；中職今年布坎南和魔神樂事件只是將多年問題檯面化，「228條款」顯然已難發揮效果，檢討形同虛設的228條款是時候了！

