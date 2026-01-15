經典賽今集訓 補助款激增1500萬

經典賽台灣隊預計行程

〔記者羅志朋／台北報導〕WBC世界棒球經典賽將在3月開打，台灣隊今天在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，運動部長李洋、棒協理事長辜仲諒、中職會長蔡其昌都將出席開訓儀式，台灣隊由12強世界冠軍教頭曾豪駒領軍，教練團主要成員「複製貼上」，集結中職與旅外好手組軍，全力挑戰超越隊史最佳第8名成績。

經典賽台灣隊今將在國訓中心展開第一階段集訓。 （資料照）

台灣隊先選出不對外公布的43人名單，過半數為中職球員，加上部分旅外球員將現身開訓儀式，今天就能初見這些經典準國手亮相，至於其他旅外球員之後陸續報到，時程未定，預計2月初提交30人正選名單。

經典賽台灣隊由中職負責組訓，據了解，運動部補助約6000萬經費，提供國家隊組訓、情蒐、保險等相關費用，相較2023年經典賽體育署補助款，足足多出約1500萬，寫下單一棒球國際賽事，中央政府最高補助金額紀錄，扮演國家隊最強後盾。

國訓採最高規格

迎接準國手

國訓中心做足準備迎接貴客，提供完善的訓練場地，另有專屬重訓室、智慧投球機、高壓氧設備與餐食，中職另安排教練、球員與後勤團隊外宿，據悉入住高雄五星級飯店，採高規格待遇。

台灣隊第一階段集訓從今起練到2月中旬農曆過年前，放4天年假後，2月19日再到台北大巨蛋進行第二階段集訓，26、27日大巨蛋交流賽分別對日職軟銀、火腿，28日搭機赴日本宮崎備戰，3月2、3日公辦熱身賽對歐力士二軍、軟銀二軍，4日再搭機前往東京迎接正賽。台灣隊預賽分在C組，分組5取2晉級8強前進美國，台灣隊面臨4連戰考驗，3月5日依序對澳洲、日本、捷克、南韓。

