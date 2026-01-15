葛藍喬安娜驚奇之夜 CP值超過2155萬元

澳網首創「1分大滿貫」賽事，台將葛藍喬安娜戲劇性挺進決賽，可惜錯失冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕葛藍喬安娜、藝人周杰倫昨於澳洲網球公開賽首創的「1分大滿貫」搶盡鋒頭，台英混血女將大爆冷門勇闖決戰，可惜功虧一簣錯失百萬澳幣（約2155萬台幣）冠軍獎金；至於慘遭秒殺的周董只能替球迷簽名，彌補「沒碰到球」的遺憾。

「1分大滿貫」爭冠

遭地主黑馬攔胡

甫於WTA125等級坎培拉女網賽首度封后的葛藍喬安娜，雖然澳網女單會外首輪止步，嘗試挑戰別開生面的「1分大滿貫」，卻跌破專家眼鏡連戰皆捷。「台灣一姊」不但從會外賽連闖4關，踏上拉沃中央球場又5連勝突圍，扳倒德國茲維列夫、地主「壞小子」基里奧斯、希臘莎卡瑞等現役男女高手，戲劇性挺進決賽，只可惜她發球後對抽反拍失誤，終讓東道主業餘黑馬史密斯領走高額獎金。

「很開心，也很意外，無論如何，我和大家都享受特別的一晚。」女單世界排名來到職業生涯新高117的葛藍喬安娜，沒想到能與西班牙世界球王艾卡拉茲、義大利名將辛納、波蘭前球后史薇泰克等人氣球星站在同個舞台，甚至展現初生之犢的膽識，天助自助力退強敵，「雖然沒拿到冠軍，還是收穫滿滿。」

周杰倫慘遭秒殺

連球都沒碰到

至於以「名人外卡」共襄盛舉的周杰倫，戴著墨鏡風光亮相，只是面對澳洲業餘好手約維奇犀利發球，反應不及無法揮拍而草草落敗，賽後自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」「1分大滿貫」即以1分決勝負、猜拳選擇發球，共48位職業與業餘球員抽籤對決；雖然周董在大會籤表被標示為CHN（中國），澳網官網拍攝他與艾卡拉茲聊天互動時，仍稱為「台灣著名歌手、作曲家、演員」。

