詹姆斯背靠背出賽 抓老鷹止敗

湖人詹姆斯（右）連兩天出賽，昨面對老鷹繳出「準大三元」表現。 （美聯社）

31分準大三元

團隊外線準度破5成

〔記者林岳甫／綜合報導〕前一場三分球卡彈的湖人，昨在洛杉磯主場找回準星，共飆進19顆三分球，詹姆斯、東契奇聯手斬獲58分並送出22次助攻，攜手率紫金大軍以141：116擊落老鷹，終結3連敗。

湖人前天客場面對國王，昨又回洛杉磯主場比賽，而41歲詹姆斯曾表示，遇「背靠背」連兩天出賽不排除輪休。他此仗仍決定上場，展現大哥風範以20投12中包括2顆三分球，繳出31分、10助攻、9籃板「準大三元」。

請繼續往下閱讀...

例行賽各隊打82場，目前詹姆斯缺席17場，沒有缺陣空間，聯盟規定必須出賽至少65場才能角逐年度個人獎項。湖人主帥瑞迪克指出，詹姆斯對比賽的投入程度無庸置疑，原本有預期詹姆斯不打，但他賽前熱身感覺不錯，就決定上陣。

除了詹姆斯有亮眼表現，東契奇命中5顆三分球，斬獲27分、5籃板和12助攻。湖人前役三分球命中率22.2％，此仗校正回歸變成55.9％，轟本季單場次高141分。瑞迪克認為，詹姆斯、東契奇有發揮出色組織能力，合力帶隊邁向勝利。

聯盟龍頭雷霆本季最怕馬刺，直到昨天才稍稍緩解「恐刺症」問題，一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大砍下34分，雷霆以119：98擊敗馬刺，終結本季對戰3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法