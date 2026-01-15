報告部長系列四》獎牌不要換雞腿 讓運動擺脫工具宿命

讓台灣運動政策回歸全民運動初衷，運動部長李洋（中）必須有開創性作為。（資料照）

2025年9月9日運動部掛牌成立，在台灣具有劃時代的意義，歷史性的首任部長由奧運雙金李洋接任，舉國翹首期盼他大刀闊斧引領台灣的運動進入新境界，李洋上任至今剛滿4個月，雖然總預算還沒審，但運動部的走向和施政方針舉國矚目，《報告部長》系列以溫故知新、他山之石的角度一同來關心李洋部長如何讓「運動壯大台灣」。

台灣政策軌跡

長期悖離全民運動理念

還在討論競技運動的策略和成績，不是與台灣成立運動部「推展全民運動」的理念背道而馳？當然事情沒有麻將術語那麼單純，運動部就是要跳脫奪牌部的思維，從英國、日本過去在奧運的成績起落和政策演變，只是印證了全民運動的終極目標，還是在追求更高、更遠、更強人類體能極限的競技舞台、國力的展現，對照台灣運動政策過去的軌跡，凸顯缺乏全民運動根基的事實。

前文提及一些英國、日本的運動推展狀況和奧運成績的大躍進，如果回到這2個國家推展運動的最初原點，節錄一小段英國Sport England的自我介紹來看看：「我們致力於投資體育運動，使其成為英國每個人的日常生活...， 因為並非每個人都享有公平參與體育運動的機會，以及從中獲得的益處...，我們致力讓每個人都能享受運動帶來的好處、樂趣。我們相信，透過消除參與運動的現有障礙，可以為應對社會諸多重大挑戰貢獻力量。 」

再看看日本《體育基本法》立法精神：「運動是國民培養身心健康的生活方式，落實『幸福生活權』不可或缺的一部分。 每一位國民都擁有依據其資質與興趣，在安全且健康的環境下參與運動的權利。」運動的好處與權利，是政府要給全民的保障，日本視障選手擔任體育廳長，便是社會上弱勢族群平權的實踐。

台灣關於體育運動的法令上沒有華麗辭藻，在《國民體育法》第一章總則第5條規定：「政府應保障人民平等使用運動設施及參與體育活動之權利。」2017年回應體育改革最新的修法中，新版國體法納入運動平權、保障選手權益，增訂特定體育團體專章，不過當時的時空背景偏重在對於競技運動特定體育團體的規範和防弊，對菁英選手的保障等，全民運動和學校體育的規範，基本上只是聊備一格，現實中彷彿不存在。

享受運動的美好

體育班該要思考轉型

台灣過去30年從未放棄在運動領域的努力，有很多面向可以討論，不過不管行政單位改變、政策的調整，台灣整體社會對體育、運動的理解，多停留在螢幕「工具列」那一欄，承襲威權時代格局，競技運動為了換取國族榮光、升學、為政治服務、兌換獎金，幾十年來的運作邏輯不脫運動的「工具性」，體育班便是拚獎牌的縮影，這些在成立運動部之後有機會帶來改變，儘管遲到很久，畢竟已經有了一個開始，都是李洋可以大展身手的地方。

面對運動部必須有開創性作為和執行手段，在全面啟動前，李洋部長常與次長們以身作則帶頭運動，並且拍影片宣傳，也許是現階段環境下登高一呼推展全民運動的切入點，我們只好呼籲同胞們立刻追蹤起來，緊盯部長們的動態跟著一起運動，運動部也可以開發連線運動APP讓國人每日解鎖運動成就，來個全民大競運，不過金牌不能換雞腿喔，倒是李洋部長經過國師加持可以為總冠軍解析星座運勢，這方面部長應該也是略懂！

（記者王元鴻）

