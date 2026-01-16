自由電子報
體育 即時新聞

至少正選15投 教練團早就關注張弘稜

2026/01/16 05:30

張弘稜是昨天開訓報到的唯一旅美投手。（記者李惠洲攝）張弘稜是昨天開訓報到的唯一旅美投手。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕WBC經典賽由大聯盟主辦，投手有嚴格的用球數和休息天數限制，過去5屆賽事台灣隊都帶13至14名投手，今年很可能至少挑15名投手進入30人正選名單，飆速158公里的旅美海盜小將張弘稜，能否入選國家隊值得關注。

台灣隊史最龐大投手陣容

歷屆經典賽台灣隊累計防禦率高達6.93，這屆賽事鄧愷威、黃子鵬辭退，宋家豪也可能不打，幾名旅外投手能否參賽還是未知數，面臨預賽4連戰的考驗，台灣隊教練團計畫納入WBC隊史最龐大的投手陣容應戰。

24歲的右投張弘稜是昨台灣隊開訓唯一旅美投手，去年他在海盜高階1A出賽25場其中24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82、每局被上壘率1.28，能先發也可投長中繼，台灣隊總教練曾豪駒表示，一直都有在觀察張弘稜，去年球速進步很多，希望集訓就近觀察再做最後評估。

張弘稜說，去年與郭泓志、林振瑋一起做訓練，每天從台中、台南通勤，就是為了投資自己，現在已能投到98英里（約158公里），上禮拜接到集訓通知，也獲海盜同意，心情既興奮又緊張，希望能為國家盡一份心力。

旅美投手林昱珉、林維恩、陳柏毓、沙子宸、莊陳仲敖都在集訓名單，曾總解釋，他們之後會陸續報到投入集訓，時間未定。

