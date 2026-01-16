報告部長系列五》給所有人雞腿 李洋部長加加油

李洋部長頂著雙金光環主掌運動部，享有空前社會聲量與媒體支持度。（記者王元鴻攝）

運動部回歸基本工 回應本報十年前論述

本報十年前以全版篇幅製作體育改革專題。（資料照）

台灣邁向運動部的全新里程碑，終於返璞歸真回到推行全民運動的基礎上，回應本報在十年前的論述，在現今體育運動的既有架構下，推展全民運動仰賴三個領域配合才能落實，包括學校體育、運動協會以及地方政府深入社區，也需要再次研議《國民體育法》以符合運動部格局，這是大事，有賴真正的李洋部長施展長才。

全面推展全民運動是很大的工程，先從「體育班」這個讓各界惴惴不安的課題談起，世界衛生組織(WHO）報告指出，運動對兒少身心健康有重要影響，建議每日至少高強度運動60分鐘，近年國內多項調查顯示，台灣兒少達標率不到2成，《2022台灣兒童及青少年身體活動報告》揭示台灣高中生僅13.6%達標，在被評估的國家中敬陪末座，這些數據對比體育班，台灣兒少存在著過度運動與缺乏運動的兩極化狀態。

請繼續往下閱讀...

十年前本報以專文推動體育改革時，體育班正常化的即是訴求之一，體育班不是洪水猛獸，也確實在一個時代裡扮演台灣運動發展的重要基石，創造台灣在國際競技舞台的主要戰力，2面奧運金牌李洋部長就是出自體育班的運動菁英，而在成立運動部之際推動體育班革新，則是不得不為，教育部次長張廖萬堅說：「少子化問題衝擊體育班，而且要讓運動回歸單純的快樂和感動。」

全民運動重要路徑 學校體育卻淪紙上談兵

學校體育是全民運動真正普及化最重要的路徑，就像一個沙漏般，每一個人成長的過程都會經過這個系統，體育班需要調整不再是學生課業問題，而是體育班之外的學生沒有得到充分運動權利，所有學生都應該接受適度的運動訓練，享受運動帶來的美好，並且有機會更上層樓，進入更高更強的競技領域，也許升學主義在台灣根深蒂固，教育部課綱體育課每週僅2堂課，不僅時間少得可憐，更別提更深化的多樣性運動項目專業技能教育，《國民體育法》第14條弱弱地提到高中和五專三年級以下學生，除體育課之外，每日應參與體育活動，每週合計150分鐘，但顯然沒人鳥這一條。

英國在奧運成就斐然，2012年奧運後也加強培養學童的運動，旨在幫助每個青少年在運動中找到快樂和自信，並將運動置於學校教育的核心地位（Put sport and activity at heart of schools），3年內投入台幣近200億元建置學校體育專案，在學校導入更多運動項目，讓學生每天都能維持60分鐘的運動量，配合推動「校園運動會」（School Games）的四級運動會，先讓全校學生參與競賽，再選出校隊進行校際比賽，進而產生區域性隊伍，最終則是參加全英比賽，最出色的強者再往國際賽發展。

目前台灣的狀況剛好與英國體育政策相反，體育班集中菁英專業化訓練，缺乏全民運動的基礎下，用很多雞腿供給少數菁英選手訓練，再用更多雞腿協助他們奪牌為國爭光，然後還有很多雞腿打賞，英國的策略是把雞腿先平均分給每一個人，吃得下的再多吃一些，在民主國家，雞腿是大家的，運動部要推展全民運動，就看口袋有很多雞腿的李洋部長和教育部協調怎麼發雞腿了。

民氣聲量有賞味期限 部長該有一番作為了

李洋頂著2屆奧運金牌的光環進入運動部，形象清新有理想，得到全民擁戴，即便在充滿殺伐之氣的立法院，都無人敢為難雙金部長忤逆社會聲量，媒體更是愛屋及烏，對李洋擔任首任部長充滿期許，一直力挺沒有惡言，不過最近全新的運動部不斷傳出囂張拔扈的官僚氣息，在2026年的民主社會極其罕見，李洋部長應該多注意，進入2026年，就事論事，該做的大事很多，所屬該適度收歛當大官張牙舞爪的僚氣，專注政策論述和施政作為。

運動部和很多雞腿是賴清德總統和許多人努力的成果，得之不易，別一開始就玩壞了，拜託！期待李洋部長真正讓「運動壯大台灣」。（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法