自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》台師大新三劍客 大二生的甜蜜負擔

2026/01/16 05:30

莊政隆（大專體總提供）莊政隆（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕台灣師大昨在114學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段靠大二中鋒廖子程22分、15籃板領軍，以80：68擊敗高雄師大，他與莊政隆、莊杰閎本季成為台師大「新三劍客」，扛下率隊前進小巨蛋的重任。

廖子程（大專體總提供）廖子程（大專體總提供）

台師大上屆收下殿軍，不過3位主力林韋愷、魏芃禾、曾信武都畢業投入職業，球隊進入換血期，本季將靠廖子程以及上屆新人王莊政隆、抄截王莊杰閎打天下。

莊杰閎（大專體總提供）莊杰閎（大專體總提供）

來自東山高中的廖子程UBA生涯第二季就被賦予重任，他坦言，還在適應領導者這個角色，「一直以來都沒有當過球隊領袖，還在學習在場上如何與隊友溝通，在團隊陷入困境的時候保持情緒穩定。」

將領袖重任交給3名大二好手，主帥李秉鴻形容是「甜蜜的負擔」，他指出，雖然責任越大壓力越大，「但也表示大家對你有期待，如果上不了場，怎麼會有這種煩惱，他們3個人去年就是先發，今年不只要顧好自己，也要當領頭羊，在角色轉換上進步得滿快的。」

台師大第一階段7戰只拿下2勝，想要前進小巨蛋，接下來兩階段相當關鍵，李秉鴻表示，之前團隊還在磨合，經過中間休兵期的調整，現在就是針對上個階段的問題一一修正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中