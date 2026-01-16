UBA》台師大新三劍客 大二生的甜蜜負擔

莊政隆（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕台灣師大昨在114學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段靠大二中鋒廖子程22分、15籃板領軍，以80：68擊敗高雄師大，他與莊政隆、莊杰閎本季成為台師大「新三劍客」，扛下率隊前進小巨蛋的重任。

廖子程（大專體總提供）

台師大上屆收下殿軍，不過3位主力林韋愷、魏芃禾、曾信武都畢業投入職業，球隊進入換血期，本季將靠廖子程以及上屆新人王莊政隆、抄截王莊杰閎打天下。

請繼續往下閱讀...

莊杰閎（大專體總提供）

來自東山高中的廖子程UBA生涯第二季就被賦予重任，他坦言，還在適應領導者這個角色，「一直以來都沒有當過球隊領袖，還在學習在場上如何與隊友溝通，在團隊陷入困境的時候保持情緒穩定。」

將領袖重任交給3名大二好手，主帥李秉鴻形容是「甜蜜的負擔」，他指出，雖然責任越大壓力越大，「但也表示大家對你有期待，如果上不了場，怎麼會有這種煩惱，他們3個人去年就是先發，今年不只要顧好自己，也要當領頭羊，在角色轉換上進步得滿快的。」

台師大第一階段7戰只拿下2勝，想要前進小巨蛋，接下來兩階段相當關鍵，李秉鴻表示，之前團隊還在磨合，經過中間休兵期的調整，現在就是針對上個階段的問題一一修正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法