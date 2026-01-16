爵士壓哨遭逆轉 森薩博獨嘗紀錄夜

森薩博（右）首節替補上場7分14秒就轟進21分。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕爵士小將森薩博昨用驚人得分能力名留青史，但在偉大紀錄夜卻留有遺憾，爵士以126：128不敵公牛，戰績14勝26敗名列西部13名。

一哥馬卡南生病缺陣，2023年首輪28順位加入NBA的森薩博，昨首節替補上陣就火力全開，上場7分14秒轟21分，成為1996-97賽季開始進行逐球紀錄後，首節攻下最多分的替補球員，超越「舞王」史岱芬森2022年締造的20分紀錄。

森薩博全場22投15中，包括5顆三分球、8罰全進，斬獲生涯新高43分外帶5籃板、2助攻、2抄截，他22歲又74天成為爵士隊史第2年輕單場飆超過40分的球員。主帥哈迪大讚森薩博為天生得分好手，在馬卡南缺陣下還能有如此搶眼表現，讓整個教練團印象深刻。

森薩博雖然歷史留名，但爵士未能守住全場進帳35分的公牛中鋒伍切維奇，他末節拿16分，包括最後4秒的致勝上籃，讓猶他軍飲恨。

超級中鋒約基奇因傷缺陣，金塊二當家J.穆雷攻下33分，帶隊以118：109擊敗獨行俠，近6戰拿5勝。輸球的獨行俠最慘，此仗狀元佛拉格左腳扭傷退場，剛歸隊的加佛德也腳扭傷，總教練奇德坦言，球員受傷已成常態。

