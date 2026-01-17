自由電子報
體育 即時新聞

女足備戰亞洲盃 批集訓排程太逼人

2026/01/17 05:30

台灣女足備戰亞洲盃，工會不滿集訓安排不合理，導致球員在國家隊與聯賽間疲於奔命。（資料照，足協提供）台灣女足備戰亞洲盃，工會不滿集訓安排不合理，導致球員在國家隊與聯賽間疲於奔命。（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕攸關2027年女足世界盃門票的亞洲盃，3月1日將在澳洲開踢，倒數不到50天，台灣女足工會昨發聲明批評「備戰集訓安排不合理」，呼籲運動部與足協等主事者重視改進。

國際賽訓、木蘭聯賽

行程過度密集

女足工會首先質疑，亞洲盃冠軍戰表定3月21日，4強與世界盃資格賽最晚也至3月19日，目前足協3月21日、28日就安排國內木蘭聯賽，國腳們在身心尚未恢復情況下，就得趕回替俱樂部上陣，傷病與疲勞風險顯而易見。其次為1月底至2月初，國家隊與聯賽反覆交錯的行程，球員在國家隊與俱樂部之間來回切換，除了讓訓練與恢復節奏變得零碎，更令人憂心的是，2月7日聯賽結束，幾乎立刻飛往澳洲備戰亞洲盃，時間太過匆促。

不滿被雙標對待

運動部介入協調

女足工會強調：「我們的對手，應該是世界。」為何男足能彈性調整賽程，女足卻得困於制度的雙標與怠惰？呼籲運動部與足協，主事者應以務實行動取代口號，別讓長官換了一輪，卻只留下台灣女足在困境螺旋中掙扎。對此足協回應，原定2月7日木蘭聯賽第3輪結束女足隊赴澳集訓計畫，目前內部討論延至2月17或18日再出發，但為避免影響3月底曼谷U20女足亞洲盃等賽事，之後聯賽仍依原定安排。

運動部表示，去年10月國訓中心邀集協會、女足隊總教練等人開會，為使女足隊專心備戰亞洲盃，建議12月24日至今年2月15日長期集中訓練，並請協會與木蘭聯賽各隊，針對部分賽事調整至4、5月進行。但足協10月23日開會後，各隊考量4、5月適逢其他學生聯賽，仍希望維持賽事進行，「運動部將輔導協會再次與木蘭聯賽各隊協商，就備戰亞洲盃能予調整原定賽事，讓選手專心投入。」

