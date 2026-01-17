遇到湖人更愛現 小波爾狂飆三分球

黃蜂小波爾（左）外線發威，全場攻進全隊最高30分。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕黃蜂昨作客洛杉磯火力全開，小波爾轟進追平生涯紀錄的9記三分球，攻下全隊最高30分，以135：117拿下勝利，湖人近5戰苦吞4敗。

前兩節只拿3分的小波爾昨易籃後手感逐漸加溫，下半場飆進8顆三分球拿下27分，黃蜂此役外線43投20中，命中率高達46.5%，湖人後衛史馬特表示，大家都知道小波爾的能耐，「他高中就這樣打球了，對我們而言是很瘋狂的表現，但對他來說是家常便飯。」

湖人此役先發5人得分都超過雙位數，東契奇26投15中，包括6記三分球拿下39分、詹姆斯19投10中貢獻29分、9籃板、6助攻，可惜防守再度潰堤，種下敗因。

總教練瑞迪克表示，黃蜂此役除節奏打得很快，也運用多變的進攻模式讓團隊陷入麻煩，「我們嘗試了3種不同的防守策略，我們不是沒有努力，我們試過了。」

湖人身為傳統豪門勁旅，也讓對手應戰時總是多了一份動力，瑞迪克不諱言，大多數球隊在對戰湖人時往往能拿出更好的表現，「這些球員都是看著詹姆斯的比賽長大的，湖人就像塞爾提克一樣，遇到的對手總是充滿能量，今天我們拚到了最後，不過又碰到一支手感火熱的球隊。」

