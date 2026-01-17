自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

遇到不可抗力 陳鏞基遲3年言退

2026/01/17 05:30

陳鏞基（右二）宣布即將告別職業生涯，球迷獻上祝福。（記者陳志曲攝）陳鏞基（右二）宣布即將告別職業生涯，球迷獻上祝福。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕沒有淚水、沒有大排場，「台灣轟炸基」陳鏞基昨在餐酒館的歡樂聲中宣布今年季後引退，告別美、中職通算23年職業生涯，並希望引退儀式能在統一獅新主場登場，預約成為亞太成棒主球場的首位引退球星。

陳鏞基檔案陳鏞基檔案

23年職業生涯

統一獅隊史全壘打排行統一獅隊史全壘打排行

今年季後畫句點

統一獅全壘打王陳鏞基昨宣布今年季後引退，也希望引退儀式能辦在亞太成棒主球場。（記者陳志曲攝）統一獅全壘打王陳鏞基昨宣布今年季後引退，也希望引退儀式能辦在亞太成棒主球場。（記者陳志曲攝）

陳鏞基宣告引退的方式獨樹一格，所屬經紀公司事前發出主角保密的採訪通知，僅寫道相關細節由主角當天分享。雖然是引退記者會，陳鏞基選在氣氛輕鬆的餐酒館，希望以閒聊形式與媒體分享，開場白更幽默說道：「受到林安可的激勵，我本來要宣布再次旅外。」隨後才鬆口：「今年就是我最後一個球季。」

統一全壘打王

預約新球場「第一退」

早在3年前陳鏞基就有打到40歲引退的想法，卻因在2021、22年遭遇生涯最大低潮，不希望在谷底向球迷告別。去年，他連續3季敲出5轟，以136轟超越高國慶登上隊史全壘打王，為中職生涯寫下里程碑，決定在此時畫下句點。

「我現在是統一的全壘打王！」陳鏞基笑說，「今年球季會多追尋一些全壘打，讓自己在這個位置坐久一點，希望能打到140轟。」最接近陳鏞基紀錄的是蘇智傑，跟獅隊簽4年合約的他生涯累積125轟。

過去在國際賽的二游好搭檔胡金龍，幾天前接獲陳鏞基要引退的消息，問他，「我跟智勝離開，你是不是很無聊？」陳鏞基笑說，原本和胡金龍相約一起引退，在台南球場旁的棒球大道辦50桌，可惜他先退休了，並透露生涯最大遺憾是無法和胡金龍共同奪冠。

陳鏞基引退儀式預定下半季登場，他希望能在亞太主球場舉辦，「畢竟台南球場跟我一樣要退休了，我可以當新主場第一個引退選手。」胡金龍、林智勝去年都在例行賽最終戰的最後打席開轟，陳鏞基也要力拚奇蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中