遇到不可抗力 陳鏞基遲3年言退

陳鏞基（右二）宣布即將告別職業生涯，球迷獻上祝福。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕沒有淚水、沒有大排場，「台灣轟炸基」陳鏞基昨在餐酒館的歡樂聲中宣布今年季後引退，告別美、中職通算23年職業生涯，並希望引退儀式能在統一獅新主場登場，預約成為亞太成棒主球場的首位引退球星。

陳鏞基檔案

23年職業生涯

統一獅隊史全壘打排行

今年季後畫句點

統一獅全壘打王陳鏞基昨宣布今年季後引退，也希望引退儀式能辦在亞太成棒主球場。（記者陳志曲攝）

陳鏞基宣告引退的方式獨樹一格，所屬經紀公司事前發出主角保密的採訪通知，僅寫道相關細節由主角當天分享。雖然是引退記者會，陳鏞基選在氣氛輕鬆的餐酒館，希望以閒聊形式與媒體分享，開場白更幽默說道：「受到林安可的激勵，我本來要宣布再次旅外。」隨後才鬆口：「今年就是我最後一個球季。」

統一全壘打王

預約新球場「第一退」

早在3年前陳鏞基就有打到40歲引退的想法，卻因在2021、22年遭遇生涯最大低潮，不希望在谷底向球迷告別。去年，他連續3季敲出5轟，以136轟超越高國慶登上隊史全壘打王，為中職生涯寫下里程碑，決定在此時畫下句點。

「我現在是統一的全壘打王！」陳鏞基笑說，「今年球季會多追尋一些全壘打，讓自己在這個位置坐久一點，希望能打到140轟。」最接近陳鏞基紀錄的是蘇智傑，跟獅隊簽4年合約的他生涯累積125轟。

過去在國際賽的二游好搭檔胡金龍，幾天前接獲陳鏞基要引退的消息，問他，「我跟智勝離開，你是不是很無聊？」陳鏞基笑說，原本和胡金龍相約一起引退，在台南球場旁的棒球大道辦50桌，可惜他先退休了，並透露生涯最大遺憾是無法和胡金龍共同奪冠。

陳鏞基引退儀式預定下半季登場，他希望能在亞太主球場舉辦，「畢竟台南球場跟我一樣要退休了，我可以當新主場第一個引退選手。」胡金龍、林智勝去年都在例行賽最終戰的最後打席開轟，陳鏞基也要力拚奇蹟。

