人物側寫》陳鏞基試鏡三壘 徐總一見鍾情

陳鏞基（左一）在2004年雅典奧運一躍成為台灣隊三壘大鎖。（資料照）

台灣隊於2004年雅典奧運前先在羅馬參加為期5天的公辦熱身賽，有位第1年赴美的21歲小將從美國飛到義大利與球隊會合，第1次加入團隊練習就讓總教練徐生明脫口而出：「三壘不用擔心了」。讓徐總放下心中大石的球員，正是陳鏞基，自此奠定他在國家隊一級賽事主戰內野手的地位。

2004年雅典奧運

奠定主戰內野手地位

當年台灣隊提交24人名單時，二、三、游初步規畫是「三番刀」黃忠義、張泰山、鄭兆行，張泰山雖有2003年包辦年度MVP、全壘打王的長打火力，守備能力卻讓教練團煩惱不已。即便情蒐小組成員楊清瓏、劉志昇用「三壘妥當啦」為陳鏞基掛保證，徐總直到眼見為憑才如釋重負，陳鏞基於該屆7場預賽都先發守三壘只發生1次失誤，跑回5分並列全隊最多。

請繼續往下閱讀...

之後的故事，大家都很清楚，二、三、游都能勝任的他，在世界盃、經典賽、亞運多次與胡金龍「金鏞連線」，更助台灣棒球奪下2006年杜哈亞運金牌。即便為國密集征戰導致2007-08年各因肩傷、膝傷開刀，連續2季提前報銷與升上大聯盟機會擦身而過，他仍堅定地說：「如果要我再選1次，還是會為國家出賽。」（記者徐正揚）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法