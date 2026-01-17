自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

人物側寫》陳鏞基試鏡三壘 徐總一見鍾情

2026/01/17 05:30

陳鏞基（左一）在2004年雅典奧運一躍成為台灣隊三壘大鎖。（資料照）陳鏞基（左一）在2004年雅典奧運一躍成為台灣隊三壘大鎖。（資料照）

台灣隊於2004年雅典奧運前先在羅馬參加為期5天的公辦熱身賽，有位第1年赴美的21歲小將從美國飛到義大利與球隊會合，第1次加入團隊練習就讓總教練徐生明脫口而出：「三壘不用擔心了」。讓徐總放下心中大石的球員，正是陳鏞基，自此奠定他在國家隊一級賽事主戰內野手的地位。

2004年雅典奧運

奠定主戰內野手地位

當年台灣隊提交24人名單時，二、三、游初步規畫是「三番刀」黃忠義、張泰山、鄭兆行，張泰山雖有2003年包辦年度MVP、全壘打王的長打火力，守備能力卻讓教練團煩惱不已。即便情蒐小組成員楊清瓏、劉志昇用「三壘妥當啦」為陳鏞基掛保證，徐總直到眼見為憑才如釋重負，陳鏞基於該屆7場預賽都先發守三壘只發生1次失誤，跑回5分並列全隊最多。

之後的故事，大家都很清楚，二、三、游都能勝任的他，在世界盃、經典賽、亞運多次與胡金龍「金鏞連線」，更助台灣棒球奪下2006年杜哈亞運金牌。即便為國密集征戰導致2007-08年各因肩傷、膝傷開刀，連續2季提前報銷與升上大聯盟機會擦身而過，他仍堅定地說：「如果要我再選1次，還是會為國家出賽。」（記者徐正揚）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中