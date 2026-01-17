自由電子報
體育 即時新聞

貴人開金口 陳鏞基150轟才准退

2026/01/17 05:30

傑米（左起）珍藏與陳鏞基、龔榮堂的合照。（記者陳志曲攝）傑米（左起）珍藏與陳鏞基、龔榮堂的合照。（記者陳志曲攝）

球探傑米秀出陳鏞基旅美時期的球員卡。（記者陳志曲攝）球探傑米秀出陳鏞基旅美時期的球員卡。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2004年挖掘陳鏞基的前西雅圖水手隊球探傑米，昨出席引退記者會，對他來說，陳鏞基就像是「台灣的基特」，如果在小聯盟沒有那2至3次的傷痛，「一定有機會上大聯盟。」

陳鏞基生涯從水手隊起步，傑米從2000年就關注高二的他，追蹤至大二，最終以25萬美元（約790萬台幣）的簽約金網羅他，陳鏞基在小聯盟奮鬥7年，合計出賽466場繳出515安，最高層級3A。

傑米表示，當年和克魯茲觀察青棒時期的陳鏞基練習，身材不出眾卻能把球打很遠，「揮棒有小葛瑞菲、高國輝的感覺，腳程也很快，那時就決定要簽他。」當時簽約後和國體大教練龔榮堂、陳鏞基的3人合照，傑米珍藏在家中，昨天送他當作禮物，讓陳鏞基非常開心。

陳鏞基在美職未能拚上大聯盟，7年僅敲24轟，27歲回台灣變身獅隊全壘打王，讓傑米直呼，「鏞基回台灣，給了你們非常棒的16年。我很期待接下來的20年，期待他幫忙台灣的原住民小朋友。」

陳鏞基也說，傑米協助他打開棒球視野，之後返台他也都持續關心，很感謝他。雖然陳鏞基將目標放在中職生涯140轟，只差4轟就能達陣，傑米笑說：「要150轟啦！」

