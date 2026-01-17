台鋼皇鷹學院使命 創造另一種孵蛋效應

台鋼總教練洪一中肯定球團願投資鉅額成本興建訓練基地。 （記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕「我希望這座訓練基地能像大巨蛋一樣，改變台灣棒球生態。」台鋼雄鷹總教練洪一中昨在造價3億的「皇鷹學院」暢談願景，他強調，12強冠軍和大巨蛋炒熱中職票房，讓球團老闆更願意投資，「大巨蛋讓地方政府計畫多蓋幾座巨蛋，其他球隊看到台鋼訓練基地也會想跟進，這樣環境才會好。」

台鋼訓練基地「皇鷹學院」在日籍體能教練里隆文建議下，設計三壘外側斜坡道。（記者李惠洲攝）

洪總期許領頭

台鋼雄鷹調薪概況

讓各隊更重視訓練基地

洪總回憶1999年赴南韓打亞錦賽時，看到韓職訓練基地羨慕不已，但中職球團虧錢，不願投資蓋基地，如今大巨蛋讓球團收益大增，台鋼會長謝裕民願意砸3億蓋「皇鷹學院」，2年興建期間還不斷有專人詢問他基地設計細節，真的很有心；昨在主球場看著選手揮汗練習，洪總不斷用台語強調，「我真的很歡喜！」

重點在室內設施

做到讓選手主動夜訓

台鋼基地除主球場，還有室內打擊、守備練習場，今年春訓改變模式，從早上8點半練到下午1點，其他時間都自主練習，有教練從旁協助。許多台鋼選手一大早自發性提前到球場準備，開燈夜練更是家常便飯。

洪總指出，台鋼成軍初期年輕選手居多，必須不斷苦練，如今選手較成熟又有自己的基地，可以讓他們更自主，畢竟團體練習進步有限，自主訓練才是關鍵，「訓練基地要做到讓選手想留下來，不練都覺得可惜，室內設施才是重點。」

台鋼在上週開訓前就談妥本土選手合約，昨公布調薪結果，黃子鵬月薪105萬居冠，轉隊再出發的王維中月薪則為60萬，去年拿下新人王和救援王的林詩翔獲兩年合約，今年月薪從10萬調漲為32萬。

