李凱威談約4年起跳 挑戰土製純龍之最

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍今早迎接開訓典禮，二壘手李凱威上季貢獻生涯單季最多的134支安打，並完成金手套4連霸、最佳十人3連霸，將是龍隊「薪」情最好選手，可望收下生涯第2張複數年合約，年限從4至5年起跳，挑戰隊史最長保障約紀錄，將是味全復出後最成功的「元老級野手」。

龍隊二壘手李凱威可望收下第2張複數年約，也有機會挑戰龍隊隊史最長年限紀錄。（資料照）

合約年榮耀加身

催生第2張複數年約

李凱威在2019年選秀第3指名加入龍隊後就卡住二壘，連5年貢獻百安，並在2023年簽下3年複數年合約，上季於合約年完成二壘金手套和最佳十人連霸，加碼生涯首座安打王和盜壘王，下一份合約備受關注。對此，味全領隊丁仲緯表示，結果將在談完合約後一併公布。

元老級中線大將

叩關隊史合約最長年限

不過李凱威可望收下年限更長的複數年合約，他連同2020年的二軍賽季，年資已累積6年，最快於2028年季後獲得FA自由球員資格，龍隊有機會給出至少4至5年大約綁住中線大將。味全在2019年重組球隊復出中職後，隊史保障合約最長年限是5年，由王維中、陳子豪和朱育賢共同保有。

龍隊在復出選秀會中，狀元劉基鴻雖未如預期發展順利，但第2指名徐若熙成功加盟日職豪門軟銀鷹，第3指名的李凱威則可望收下非海歸「純龍戰士」的最大合約，年限更將超越2020年郭嚴文和轉守外野前的林立在2023年簽下的3年合約，寫下二壘手最長保障約紀錄。

李凱威雖不在經典賽台灣隊的集訓名單中，但近年棒球路順遂，前年結婚生子後成為世界12強冠軍成員，去年8月迎來第2胎，如今又可望收下大合約，未來將在龍隊挑戰陳金茂787安的隊史安打紀錄、預約隊史首位千安打者。龍隊總教練葉君璋曾表示，李凱威擔任前段棒次又能穩定出賽，應該會是龍隊史第一位完成千安的選手。

