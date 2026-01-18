台灣隊二壘選擇困難? 沒有打給李凱威

龍隊李凱威昨現身和平籃球館，出席職籃活動，（記者陳志曲攝）

中職最強2B

12強賽國手李凱威（中）未入選經典賽台灣隊集訓名單。（資料照）

意外未入選集訓名單

「打給李凱威」這句加油口號，是味全龍球迷用來肯定他在二壘防區的堅強守備，他也不負球迷所望，去年完成中職二壘手金手套4連霸、最佳十人二壘手3連霸，堪稱當今中職最強二壘手。只是目前在國訓中心為經典賽備戰的台灣隊眾家好手，並沒有出現李凱威的身影，他甚至未接到經典賽國家隊打來的徵詢電話，讓他「低調人」的外號再次悄悄發威。

2023年底中職頒獎典禮上，李凱威完成二壘手金手套連霸，當時球迷在會場高喊：「打給李凱威！」他還以「明年我的電話沒有換」幽默回應。李凱威在2019年季中選秀獲龍隊第3指名，如今完成5個球季每年安打數都破百，去年更一舉下安打王、盜壘王和二壘手金手套、最佳十人二壘手4項大獎，堪稱個人最豐收球季，但本屆經典賽台灣隊卻「沒有打給李凱威」。

儘管獲邀參與經典賽集訓的球員名單並未公布，但李凱威連徵詢電話也沒接到的消息之前傳開時，已讓不少圈內人士大呼意外，甚至有人直言：「是不是跟他的外號一樣，太低調了呢？」今年台灣隊內野手陣容排開確實華麗，不但鄭宗哲有望和江坤宇重演上屆經典賽在二、游連線、最經典的「國防部長」張育成，甚至還有美職3A混血重砲龍仔，而可守二壘的選項，包括旅美李灝宇及具大聯盟資歷的林子偉，但中職最強二壘手連參與集訓的機會都沒有，確實強得很低調。

