自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

選秀落榜同際遇 國訓2投2野放手一搏

2026/01/18 05:30

經典賽集訓名單的中職落榜生經典賽集訓名單的中職落榜生

力拚入選

張政禹（資料照）張政禹（資料照）

經典賽30人名單

王博玄（資料照）王博玄（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕WBC經典賽3月開打，過去5屆會內賽從未有中職選秀落榜生入選台灣隊，正在國訓中心參與集訓的林詩翔、李東洺、張政禹與王博玄都曾名落孫山，力拚進入30人正選名單寫歷史。

林詩翔（資料照）林詩翔（資料照）

林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救援、防禦率1.79，奪新人王和救援王，新球季收到2年合約，今年月薪從10萬升至32萬，漲幅高達220%。

李東洺（資料照）李東洺（資料照）

「選秀落榜生會比較拚一點，希望成為更好的選手。」林詩翔認為，選秀落榜或順位都不重要，不在乎自己怎麼進職棒，重點是進來後怎麼努力，希望拚進正選名單為國爭光。

林詩翔從未入選國家隊，他說，印象最深刻的經典賽是2013年台日戰，當時和家人看電視轉播，從頭到尾都很緊張，可惜沒打到美國，「希望這次可以去美國，一定有辦法！」

李東洺高中畢業後參加選秀落榜，讀南華大學3年後再挑戰獲富邦悍將第5指名，去年經典賽資格賽他披上台灣隊戰袍，今年再次獲徵詢，他表示，選秀落榜後再進職棒的球員都不容易，過程歷經煎熬，一定要有強大心理素質才能爬起來，「這次集訓看到隊友都很強，是我學習的目標，當然希望可以穿上國家隊球衣奮鬥，但即使沒入選也覺得收穫很多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中