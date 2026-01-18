選秀落榜同際遇 國訓2投2野放手一搏

經典賽集訓名單的中職落榜生

力拚入選

張政禹（資料照）

經典賽30人名單

王博玄（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕WBC經典賽3月開打，過去5屆會內賽從未有中職選秀落榜生入選台灣隊，正在國訓中心參與集訓的林詩翔、李東洺、張政禹與王博玄都曾名落孫山，力拚進入30人正選名單寫歷史。

林詩翔（資料照）

林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救援、防禦率1.79，奪新人王和救援王，新球季收到2年合約，今年月薪從10萬升至32萬，漲幅高達220%。

李東洺（資料照）

「選秀落榜生會比較拚一點，希望成為更好的選手。」林詩翔認為，選秀落榜或順位都不重要，不在乎自己怎麼進職棒，重點是進來後怎麼努力，希望拚進正選名單為國爭光。

林詩翔從未入選國家隊，他說，印象最深刻的經典賽是2013年台日戰，當時和家人看電視轉播，從頭到尾都很緊張，可惜沒打到美國，「希望這次可以去美國，一定有辦法！」

李東洺高中畢業後參加選秀落榜，讀南華大學3年後再挑戰獲富邦悍將第5指名，去年經典賽資格賽他披上台灣隊戰袍，今年再次獲徵詢，他表示，選秀落榜後再進職棒的球員都不容易，過程歷經煎熬，一定要有強大心理素質才能爬起來，「這次集訓看到隊友都很強，是我學習的目標，當然希望可以穿上國家隊球衣奮鬥，但即使沒入選也覺得收穫很多。」

