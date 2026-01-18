TPBL》特攻禁區開派對 謝亞軒裡應外合

特攻射手謝亞軒（右）把握外線空檔，單場飆進5顆三分球。 （記者陳志曲攝）

託馬可的福

狂飆5個三分球

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL新北中信特攻昨逮住對手只有雙洋將的劣勢，射手謝亞軒狂飆5顆三分球、拿下23分，終場以95：79力退台北台新戰神，終結3連敗。

戰神新洋將梅克還在調整時差沒有上陣，外援只剩基德和史東，特攻也不斷往禁區進攻，馬可攻下24分、22籃板，內馬斬獲15分、7籃板，團隊在籃板數比對手多了19個，多了更多球權，在進攻也多點開花。

團隊籃板淨贏戰神19個

謝亞軒的外圍火力讓戰神防不勝防，他歸功策略奏效及隊友助攻，「因為馬可內線的優勢，可以吸引包夾，讓我在外線有出手機會，也很感謝隊友把球送到我手上，很開心自己有把握空檔機會。」但他也有點不意思地說，雖手感不錯，單場9次失誤實在太離譜，希望防守也能跟進攻有一樣好的表現。

特攻進攻主力阿巴西攻下15分，但三分球5投盡墨，貝奇進帳10分，團隊在第4節打出27：14的攻勢奠定勝基，拿下對戰3連勝，戰績10勝9負保住5成勝率。

戰神的基德獲得24分，但史東手感欠佳只有7分，丁聖儒的17分是本土最好，錢肯尼10分，主帥許皓程認為，雖陣中只剩雙洋將，長人孫思堯因傷提前報銷，但這都不能當成輸球藉口，球的流動性太差，只有13次助攻，讓比賽節奏完全被對手帶走。

