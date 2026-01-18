TPBL》夢想家3連勝 新洋將賣相實力兼具

夢想家7人得分上雙，馬建豪（右）上半場就攻得11分。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家新洋將班提爾來台首秀就轟下29分，加上7人得分超過雙位數，終場以116：96大勝衛冕軍新北國王，本季首度3連勝，戰績10勝8敗暫居第3，今天將在主場續戰龍頭桃園雲豹。

班提爾神似詹姆斯

首秀29分、12籃板

來自迦納共和國的班提爾因外型酷似湖人球星詹姆斯引發熱議，初登場出賽39分鐘，全場19投12中，攻下29分、12籃板，正負值是全隊最高的+30，總教練簡浩對他讚譽有加，「他能有這樣的表現我完全不意外，他有打過日本聯賽、習慣亞洲球風，我給他9.5分。」

主控蔣淯安拿下本土最高14分，另有6籃板、7助攻，他指出，他與林俊吉同時在場上的雙控衛配置收到很好的效果，讓團隊進攻流暢度提升不少。

國王沃許本與李愷諺都因傷高掛免戰牌，杰倫攻下全隊最高20分，但末節與張宗憲發生口角，兩人都吞下2次技術犯規離場。國王昨禁區得分42分，整整少了夢想家20分。

國王昨最多落後24分，末節一度追到10分差，對於反撲未果，總教練洪志善認為，此役分水嶺是第2節被對手打出40：24攻勢，他也對吹判尺度頗有微詞，認為需要正視主客場哨的問題，國王本季至今8場客場僅拿1勝。

