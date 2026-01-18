自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》葛拉漢巨大的7分 猿加班10連勝

2026/01/18 05:30

猿隊葛拉漢（中）完成再見絕殺，助球隊延續開季連勝紀錄。（領航猿提供）猿隊葛拉漢（中）完成再見絕殺，助球隊延續開季連勝紀錄。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本季還沒輸過的PLG桃園領航猿昨對獵鷹陷入苦戰，靠著盧峻翔在決勝節投進追平三分球，將比賽帶入延長賽，加上葛拉漢的絕殺上籃，最終以100：98險勝，收下開季10連勝，繼續改寫聯盟紀錄。

驚濤駭浪中絕殺獵鷹

聯盟最長的例行賽10連勝紀錄，由2022-23年領航猿和2023-24年夢想家所共同保持，如今領航猿再次達標，還有機會在1月25日對富邦勇士之戰挑戰11連勝新猷。

儘管盧峻翔前三節外線手感欠佳，但他在領航猿落後時挺身而出，決勝節最後11.9秒面對白薩的貼身防守還是投進高難度三分球，助隊將比賽帶入延長賽，而葛拉漢在操刀最後一波進攻直接殺進禁區，完成絕殺上籃，全隊開心鼓舞慶祝，也讓獵鷹主場球迷鴉雀無聲。

葛拉漢全場拿14分，其中7分來自延長賽，他說：「我的手感不好，還好有保持冷靜，加上隊友也鼓勵，才能打出漂亮的一球，而我們其他人也都能挺身而出，證明我們是一支好球隊。」

盧峻翔末節及時回神

盧峻翔拿23分，伯朗有21分、14籃板，阿提諾進帳16分、12籃板，關達祐得11分，領航猿教練卡米諾斯肯定子弟兵打出韌性，「雖然我們有很多時候都落後，但大家都能在關鍵時刻保持冷靜，才能投進高難度進球。」

至於獵鷹以翟蒙的24分表現最佳，谷毛唯嘉拿14分，白薩得12分，但沒能守住領先，吞下3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中