PLG》葛拉漢巨大的7分 猿加班10連勝

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本季還沒輸過的PLG桃園領航猿昨對獵鷹陷入苦戰，靠著盧峻翔在決勝節投進追平三分球，將比賽帶入延長賽，加上葛拉漢的絕殺上籃，最終以100：98險勝，收下開季10連勝，繼續改寫聯盟紀錄。

驚濤駭浪中絕殺獵鷹

聯盟最長的例行賽10連勝紀錄，由2022-23年領航猿和2023-24年夢想家所共同保持，如今領航猿再次達標，還有機會在1月25日對富邦勇士之戰挑戰11連勝新猷。

儘管盧峻翔前三節外線手感欠佳，但他在領航猿落後時挺身而出，決勝節最後11.9秒面對白薩的貼身防守還是投進高難度三分球，助隊將比賽帶入延長賽，而葛拉漢在操刀最後一波進攻直接殺進禁區，完成絕殺上籃，全隊開心鼓舞慶祝，也讓獵鷹主場球迷鴉雀無聲。

葛拉漢全場拿14分，其中7分來自延長賽，他說：「我的手感不好，還好有保持冷靜，加上隊友也鼓勵，才能打出漂亮的一球，而我們其他人也都能挺身而出，證明我們是一支好球隊。」

盧峻翔末節及時回神

盧峻翔拿23分，伯朗有21分、14籃板，阿提諾進帳16分、12籃板，關達祐得11分，領航猿教練卡米諾斯肯定子弟兵打出韌性，「雖然我們有很多時候都落後，但大家都能在關鍵時刻保持冷靜，才能投進高難度進球。」

至於獵鷹以翟蒙的24分表現最佳，谷毛唯嘉拿14分，白薩得12分，但沒能守住領先，吞下3連敗。

