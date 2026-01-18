自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

魏少校正回歸 修理前東家們

2026/01/18 05:30

魏斯布魯克（中）重拾昔日年度MVP風采，率國王拿下4連勝。（路透）魏斯布魯克（中）重拾昔日年度MVP風采，率國王拿下4連勝。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕近況甚佳的魏斯布魯克再度砲打老東家，昨以全場最高26分的火力，率領國王在主場以128：115打敗巫師，勇奪4連勝。

37歲手感回春

率國王4連勝

「我每天都努力練習。」37歲的魏斯布魯克手感發燙，14投9中、包括三分彈9投6中，還送出6次助攻，尤其下半場戰情吃緊，挺身而出助國王穩住軍心，更重現昔日年度MVP風采，「當我一旦有機會就在空檔果斷出手，我對這點非常有自信。」本季他出賽42場，場均貢獻15.1分、7助攻、6.4籃板、1.3抄截，過往為人詬病的三分外線，如今命中率35.7%已是生涯新高。

西部戰績倒數第2的國王，近來連宰火箭、湖人、尼克等前段班勁旅，經驗豐富的魏少功不可沒，尤其待過火箭、湖人和巫師的他，更逮住甜蜜復仇的大好機會，把季前自由市場乏人問津的悶氣，全發洩在這些前東家身上。

身為老大哥，魏少也不忘扮演領袖角色，強調團隊合作才是贏球關鍵，盛讚傷癒回歸的沙波尼斯表現出色，並不吝提點晚輩，「我在聯盟待很久了。這是彼此尊重，也是工作和責任，要傾聽年輕球員的想法，同時把經驗傳承給他們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中