魏少校正回歸 修理前東家們

魏斯布魯克（中）重拾昔日年度MVP風采，率國王拿下4連勝。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕近況甚佳的魏斯布魯克再度砲打老東家，昨以全場最高26分的火力，率領國王在主場以128：115打敗巫師，勇奪4連勝。

37歲手感回春

率國王4連勝

「我每天都努力練習。」37歲的魏斯布魯克手感發燙，14投9中、包括三分彈9投6中，還送出6次助攻，尤其下半場戰情吃緊，挺身而出助國王穩住軍心，更重現昔日年度MVP風采，「當我一旦有機會就在空檔果斷出手，我對這點非常有自信。」本季他出賽42場，場均貢獻15.1分、7助攻、6.4籃板、1.3抄截，過往為人詬病的三分外線，如今命中率35.7%已是生涯新高。

西部戰績倒數第2的國王，近來連宰火箭、湖人、尼克等前段班勁旅，經驗豐富的魏少功不可沒，尤其待過火箭、湖人和巫師的他，更逮住甜蜜復仇的大好機會，把季前自由市場乏人問津的悶氣，全發洩在這些前東家身上。

身為老大哥，魏少也不忘扮演領袖角色，強調團隊合作才是贏球關鍵，盛讚傷癒回歸的沙波尼斯表現出色，並不吝提點晚輩，「我在聯盟待很久了。這是彼此尊重，也是工作和責任，要傾聽年輕球員的想法，同時把經驗傳承給他們。」

