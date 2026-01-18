澳網今開打 先端出米其林前菜

網壇傳奇費德爾（右）與阿格西在澳網表演賽合拍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽今日開打，退役球星費德爾昨在「世界第一對決」表演賽重現精彩美技，2：4、4：2、4：2逆轉勝地主傳奇組合，賽後拉沃中央球場爆滿觀眾用熱情掌聲，搭配璀璨煙火向這位瑞士名將致敬。

費德爾合拍阿格西

表演賽迷醉全場

「我非常想念大家，這裡有許多美好回憶，很高興能回來。」費德爾大滿貫20冠有6冠在澳網拿下，這是44歲的他自2022年退役後首度重返墨爾本公園。他與阿格西、「隱藏版嘉賓」前球后巴蒂接力合作，秀出凌厲發球、單手反拍與網前扣殺等招牌演出，令球迷驚嘆且笑聲連連，最終力退昔日勁敵休伊特／拉夫特，為眾星雲集的歡樂雙打畫下句點。

昔日球王、球后同場較勁，「三巨頭」現役最後一人喬科維奇，還有87歲的澳洲耆宿拉沃等重量級人物，都親臨現場，賽前費爸與拉沃、阿格西、休伊特、拉夫特合影，5大球王總計大滿貫43冠的輝煌戰績，更留下歷史畫面。

謝淑薇昨與英國名將凱許角逐「混雙邀請賽」，可惜小組賽次役8：12敗給基里奧斯為首的澳洲人馬，無緣晉級決賽。小薇本屆女雙與奧絲塔朋科榮膺第3種子，首戰美澳聯軍柯拉芙琪珂／蓋德茨基，期許連續3年勇闖決賽。

