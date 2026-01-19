超級750首冠 林俊易︰邁向世界前10

林俊易在印度羽球公開賽男單封王，勇奪生涯首座超級750系列賽冠軍。 （路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在印度羽球公開賽男單決賽，以21：10、21：18扳倒世界排名第4的印尼名將克里斯提，收下生涯首座超級750系列賽冠軍，締造生涯最佳。

面對宿敵克里斯提 直落二奪勝

26歲的林俊易在2019年奪下美國公開賽冠軍，也是他生涯首座超級賽冠軍，但之後受到傷勢、壓力等影響，沉寂了一陣子，直到2022年連續在國際挑戰賽奪冠也打出信心，並在隔年泰國大師賽再次捧起超級賽金盃。

林俊易這一站一路過關斬將，4強賽和加拿大世錦賽銅牌賴浩俊激戰3局後摘下決賽門票。過去他和克里斯提交手以1勝3負居下風。不過，這回他有備而來，開賽即掌握節奏，接連劈殺展現進攻實力，一路領先搶下首局；第2局小林一度以15：18落後，但他從容應對，連拿5分逆轉，逼出冠軍點後隨即兌現，直落二抱回冠軍。

林俊易先前拉傷小腿，日前在馬來西亞公開賽中又傷了大腿，一度痛到不能走路，他也透露，其實原本打算先養傷不打印度賽，「但背後有很多人支持我才決定來印度，用輕鬆心情享受比賽。」

林俊易表示，這次擊敗克里斯提讓他信心增添不少，但開心一天就好，「接下來的目標就是要往世界排名前10邁進。」

印度賽女單 安洗瑩2連霸

女單方面，世界球后安洗瑩以21：13、21：11輕取世界排名第2的中國女將王祉怡，豪取對戰10連勝，也完成2連霸，本季第2冠入袋。

