自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

超級750首冠 林俊易︰邁向世界前10

2026/01/19 05:30

林俊易在印度羽球公開賽男單封王，勇奪生涯首座超級750系列賽冠軍。 （路透）林俊易在印度羽球公開賽男單封王，勇奪生涯首座超級750系列賽冠軍。 （路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在印度羽球公開賽男單決賽，以21：10、21：18扳倒世界排名第4的印尼名將克里斯提，收下生涯首座超級750系列賽冠軍，締造生涯最佳。

面對宿敵克里斯提 直落二奪勝

26歲的林俊易在2019年奪下美國公開賽冠軍，也是他生涯首座超級賽冠軍，但之後受到傷勢、壓力等影響，沉寂了一陣子，直到2022年連續在國際挑戰賽奪冠也打出信心，並在隔年泰國大師賽再次捧起超級賽金盃。

林俊易這一站一路過關斬將，4強賽和加拿大世錦賽銅牌賴浩俊激戰3局後摘下決賽門票。過去他和克里斯提交手以1勝3負居下風。不過，這回他有備而來，開賽即掌握節奏，接連劈殺展現進攻實力，一路領先搶下首局；第2局小林一度以15：18落後，但他從容應對，連拿5分逆轉，逼出冠軍點後隨即兌現，直落二抱回冠軍。

林俊易先前拉傷小腿，日前在馬來西亞公開賽中又傷了大腿，一度痛到不能走路，他也透露，其實原本打算先養傷不打印度賽，「但背後有很多人支持我才決定來印度，用輕鬆心情享受比賽。」

林俊易表示，這次擊敗克里斯提讓他信心增添不少，但開心一天就好，「接下來的目標就是要往世界排名前10邁進。」

印度賽女單 安洗瑩2連霸

女單方面，世界球后安洗瑩以21：13、21：11輕取世界排名第2的中國女將王祉怡，豪取對戰10連勝，也完成2連霸，本季第2冠入袋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中