世界球王球后 澳網雙雙開胡

2026/01/19 05:30

艾卡拉茲（法新社）艾卡拉茲（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球王艾卡拉茲、球后莎巴蓮卡昨都在澳洲網球公開賽開胡，各自朝著大滿貫冠軍與歷史紀錄邁進。

艾卡拉茲 拚最嫩4大滿貫

22歲西班牙頭號種子艾卡拉茲以6：3、7：6（7：2）、6：2輕取地主沃爾頓，安抵男單次輪，展開爭奪史上最年輕「生涯大滿貫」旅程。手握大滿貫6冠的艾卡拉茲，已在法網、溫網、美網各兩度掄元，也是本屆澳網大熱門，頭號勁敵是2連霸的義大利衛冕者辛納，若他突破連2年8強障礙，在澳網首捧金盃，將成為集滿四大滿貫年紀最小球星，目前紀錄是納達爾保持的24歲。

「第一場總是充滿挑戰，對我來說也是很好的準備機會。」上季豪奪8冠的艾卡拉茲，開季僅與辛納在仁川打了一場表演賽，如今澳網直落3奏捷，依舊展現強大競爭力，「很高興今年首場職業賽贏球，適度放鬆很重要，我非常享受待在家裡的美好時光，希望能在生活和比賽間取得平衡。 」

莎巴蓮卡 費爸面前會緊張

白俄羅斯女將莎巴蓮卡則以6：4、6：1擊敗法國20歲外卡拉喬娜，連4年進軍決賽有了好的開始，她透露，在費德爾、拉沃等傳奇偶像面前出賽確實感到緊張和壓力，「整場我都告訴自己，千萬別往那邊看!這太不可思議了，我只想用球技讓他們留下深刻印象。」

