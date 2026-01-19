自由電子報
體育 即時新聞

4位教練具總教練資歷 味全開訓喊「奔龍而上」

2026/01/19 05:30

去年退休的球星林智勝（中）轉換身分，擔任一軍助理打擊教練。 （記者廖耀東攝）去年退休的球星林智勝（中）轉換身分，擔任一軍助理打擊教練。 （記者廖耀東攝）

葉總期許：打造全新冠軍球隊

味全龍隊昨在斗六球場舉行新球季開訓典禮，喊出「Run & Roar 奔龍而上」口號。（記者廖耀東攝）味全龍隊昨在斗六球場舉行新球季開訓典禮，喊出「Run & Roar 奔龍而上」口號。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕喊出「Run & Roar奔龍而上」口號，味全龍隊昨在斗六球場開訓，由於經典賽台灣隊集訓休假，龍隊包括續任的隊長吉力吉撈．鞏冠在內的準國手也都「回龍」，全員到齊，3年前率隊奪下重新成軍後首冠的總教練葉君璋，寫下期許：「打造全新冠軍球隊。」

古久保健二亮相

全場歡聲雷動

昨味全龍隊開訓典禮開放球迷進場，介紹新成員唱名喊到古久保健二時，全場歡聲雷動，古久保在球迷掌聲下，與味全龍董事長魏應充擁抱致意。

去年率樂天桃猿奪冠的古久保今年將擔任龍隊一、二軍統籌教練，連同新任二軍總教練劉榮華、一軍首席教練丘昌榮，加上葉總，龍隊教練團成員多達4人有總教練經歷、3人曾率隊奪冠，合計有5座台灣大賽冠軍，今年都扮演重要角色。

葉總笑說，這幾天確實想到過，教練團成員中有多位具總教練資歷，能夠以比較高的角度觀察球隊，也能激盪出不同的想法。葉總也提到，今年教練團成員有些變動，古久保的職務，會比較像融合昔日劉榮華和丘昌榮的原職務，統整一二軍戰力。

除了教練團補強，龍隊還延攬前獅隊梅賽鍶、前樂天桃猿魔神龍，加上續約的鋼龍、伍鐸（不占洋將名額），與新洋投蔣銲，組成新球季洋投陣容。不過，本土王牌徐若熙今年轉戰日職軟銀，昨在球隊準備的心願牆上，徐若熙留下「祝味全龍2026台灣#1」字句，祝福前東家奪冠。

少了培育多年的本土王牌，葉總坦言，開打前都還不知道影響究竟多大，他除了點名幾位年輕本土投手有潛力竄起，也期待今年自樂天轉來的前旅美好手曾仁和，能發揮水準。

