曾仁和選擇龍隊 曝黃暐傑為蹭車強力招募

曾仁和爭取龍隊先發輪值，強調「要想辦法把競爭力拿出來。」 （記者廖耀東攝）

考量老婆

最終選擇續留北部

〔記者林宥辰／斗六報導〕曾在小熊隊登上大聯盟的曾仁和受到傷勢困擾，近兩年在一軍僅出賽15場，去年底遭樂天桃猿戰力外。不過，他的實績與實力仍在，吸引不只1支球隊接觸，最終選擇味全龍，更有力扛先發輪值的野心。

曾仁和說，被桃猿釋出是預料中的事，心情起伏不會很大，收到其他球隊邀約後，曾和老婆討論，考量兩人近幾年都在北部生活，最終選擇龍隊。

請繼續往下閱讀...

曾仁和還透露，同是旅美歸國去年龍隊首輪選進的黃暐傑，持續招募他，「他一直叫我不用想，來就對了。我只跟他說才剛開始談沒多久，後來明確了才跟他說。」

曾仁和開玩笑說，黃暐傑只是想搭他便車去球場才招募他，但他也說，兩人的生活互動讓他回想到小聯盟時期，「我們也都長大了，在球場上也多了一點經驗。」

龍隊近幾年素有「投手再生工廠」美稱，曾仁和坦言，新隊友確實都很有自己的想法，教練也會從旁協助，總教練葉君璋更時常親自提點，「葉總提點我的時候，其實很開心。30歲以後的選手，教練其實比較少看，有教練一起討論是好事。」

被葉總點名有機會競爭先發輪值，曾仁和說，這也是他的目標，「一定要啊！我本來就是先發投手，要想辦法展現競爭力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法