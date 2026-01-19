自由電子報
體育 即時新聞

拚3度征戰經典賽 陳冠宇盼成人生美好回憶

2026/01/19 05:30

35歲左投陳冠宇表示，既然決定參戰經典賽，一定全力以赴，希望成為人生的美好回憶。（記者陳逸寬攝）35歲左投陳冠宇表示，既然決定參戰經典賽，一定全力以赴，希望成為人生的美好回憶。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在台灣隊總教練曾豪駒的說服下，35歲左投陳冠宇決定參戰經典賽，他表示，既然決定要參加，集訓一定全力以赴，希望成為人生的美好回憶。

TAIWOLF大巨蛋旗艦店開幕，邀請中職會長蔡其昌（右起）、樂天桃猿陳冠宇、Fubon Angels安娜一同發放「台灣尚勇春聯」。 （記者陳逸寬攝）TAIWOLF大巨蛋旗艦店開幕，邀請中職會長蔡其昌（右起）、樂天桃猿陳冠宇、Fubon Angels安娜一同發放「台灣尚勇春聯」。 （記者陳逸寬攝）

陳冠宇昨出席台灣運動品牌進駐台北大巨蛋的開幕活動，和中職聯盟會長蔡其昌發送200份「台灣尚勇」春聯，談到從婉拒到回心轉意參賽的過程，他表示希望能等到報到台灣隊後再說明，「休賽季都有持續訓練，我會把自己準備好。」

陳冠宇曾參加2015、19、24年世界12強賽，及2017、23年經典賽，若再獲得今年經典賽正選，將是首位參加各3屆12強和經典賽的台灣選手。更難得的是，今年是他的合約年，走完合約後要再談薪水，選擇在季前打經典賽的風險不小。

有望睽違9年

再對決大谷翔平

對欠缺左投的台灣隊來說，陳冠宇若能調整到位，將是球隊不可或缺，更是少數有對決過大谷翔平的投手，他在2017年合計4打席僅被敲1支一壘安打，飆出1次三振，對戰被打擊率2成50，若台灣對上大谷，陳冠宇會是秘密武器。

雖然有機會睽違9年再對上大谷，陳冠宇認為說這個還太早，希望身體能趕快跟上團隊，畢竟學弟都很厲害，「想從他們身上學到新的東西，及年輕與活力。」

