洋基工程「狀元隊」 急就章開季7連敗

〔記者吳孟儒／台北報導〕洋基工程上週日敗給台鋼獵鷹，締造PLG開季最慘的7連敗紀錄，場均輸分高達25.6分，毫無競爭力，讓比賽呈現一面倒，精彩度盡失，外界也掀起議論，這支職業球隊是否連大學球隊都贏不了？

2025年PLG選秀狀元葉惟捷。（資料照）

集滿6狀元 仍場場被打爆

在高雄鋼鐵人解散後，洋基工程去年夏天臨時組軍成為聯盟第4隊，讓PLG第六季得以順利開打，他們除了透過選秀狀元籤挑中葉惟捷，也吸收來自其他隊伍的球員，其中張鎮衙、陳昱瑞、林郅為、阿拉薩、李漢昇都曾是選秀狀元，共蒐集6位狀元郎，為台灣籃壇之最，只是即使球員的選秀資歷出色，洋基開季迄今7場比賽都早早被打爆，每場失分都破百，場均失分高達122.6分，教練李逸驊受訪時也都是千篇一律的「防守問題待改進，球員該提升專注度」，止敗之路遙遙無期。

球評林冠綸認為，洋基最大問題在準備時間不夠，「他們很想投入，只是投入的時間點不對，一支職業隊應該要1年前就開始籌備，在球員進入自由市場後，才知道能用什麼籌碼去談，教練團也是關鍵的一環，不是只花2個月就能搞定。」

倉促成軍拉低比賽品質

聯盟應從嚴把關加盟

林冠綸也是SBL新成立的基隆黑鳶隊總經理，他指出，當時是在確定球隊的8個月前就開始籌備，且教練和球員都找好也要有磨合期，他們也在開季拉出4連勝，是SBL目前唯一的不敗之師。

T1聯盟在成立元年也出現過雲豹、獵鷹倉促成軍，戰力懸殊敬陪末座的案例，現在的PLG和TPBL聯盟規章針對新球隊加盟的條件應更嚴謹，否則只會不斷出現「湊數」的新隊伍，拉低比賽品質。

