攻城獅5連勝「票」悍 至尊席衝上7500元

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅前天擊敗台北戰神拿下5連勝，由於本季推出浮動票價，特定場邊席價格也跟著水漲船高。攻城獅總經理張樹人表示，浮動票價的成效超乎預期，本來是想讓球迷多關注球隊比賽，但隨著球隊連勝價格上漲，也會適時調整或提供折扣優惠。

攻城獅的浮動票價引發球迷熱議，原本僅規劃東、西側場邊席每張2000元，並隨球隊表現浮動。不過，去年12月初攻城獅陷入4連敗，不少球迷趁勢「進場」搶購，東、西側場邊席的上半季場次提早售罄，球隊也在12月20日起加開原價更高的北側場邊席與至尊場邊席，北側場邊席為4000元，至尊場邊席為5000元，現在最貴的位置價格來到7500元，但數量稀少，要買到也不容易。

浮動票價 成功刺激票房

張樹人坦言，起初浮動票價用意並非想多賺錢或促銷，主要希望球迷多關注球隊表現和戰績，才決定用票價來跟球迷溝通。他不諱言，確實因球隊連勝，有球迷反應票價太高，但這部分球隊也會推出折扣或是相關方案。為慶祝5連勝，攻城獅本週六主場推出身分證字號有5的球迷，享門票買1送1優惠。

上季墊底的攻城獅本季躍居聯盟第2，高國豪認為，土洋之間磨合成功是關鍵，「不管本土或洋將，大家願意溝通，有問題就提出來是很棒的，大家也會一起看影片，慢慢去修正。」

至於本季回鍋攻城獅的洋將辛巴何時亮相，張樹人透露，本週有機會登場，「他狀況調整得很棒，但體能上還需要加強，畢竟有1年半沒打如此高強度的比賽，還是要給他點時間。」

