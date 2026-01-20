自由電子報
敵人貼在場上 職籃工會疾呼該管管了

2026/01/20 05:30

基隆黑鳶胡凱翔月初出賽時踩到地貼滑倒，造成膝蓋韌帶拉傷。 （資料照）基隆黑鳶胡凱翔月初出賽時踩到地貼滑倒，造成膝蓋韌帶拉傷。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL基隆黑鳶胡凱翔日前因踩到板橋體育館上的地貼滑倒，拉傷膝蓋內側韌帶，過去台灣也不乏有球員在比賽中因地貼受傷。北市職業籃球員職業工會昨提出5大訴求，希望不要用球員的安全做為廣告曝光收益的代價。

大面積地貼

再傳造成球員受傷

胡凱翔日前在對裕隆之戰，因為踩到中圈大型地貼滑倒，造成右膝內側韌帶受傷，還好傷勢並不嚴重，他無奈地表示，平時不會跑到那個地方，沒想到會剛好跑到且滑倒，也可能是因為地貼太大塊造成影響。工會指出，過去包含呂政儒、林庭謙、陳盈駿等人都曾受到地貼影響在場上滑倒，不得不謹慎。

針對地貼問題，工會提出5大訴求，包含全面停止在罰球圈、禁區、中圈使用大面積地貼，建立室內球場止滑與濕度管理標準，落實賽前安全檢查、事故通報與公開調查，主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責，並提供執行紀錄，若場地未達安全基準，應暫停使用並立即改善。

運動部也致電籃協表達關切，運動員場上激烈比賽，任何可能影響比賽安全的風險都必須嚴肅看待，場地更應以運動專業與安全為第一優先。至於職籃工會訴求，運動部將督促籃協邀集專家進行專業評估與妥善研議，以改善場地安全。

