澳網》瓦林卡拒絕一輪告別 拚200分鐘開紅盤

40歲瓦林卡最後一次征戰澳網，旗開得勝。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕本季結束將卸下戰袍的瑞士40歲老將瓦林卡，昨在澳洲網球公開賽男單首輪以5：7、6：3、6：4、7：6（7：4）逆轉塞爾維亞好手傑雷，自2021年後再度闖進次輪。

喬科維奇迎來澳網生涯百勝。（法新社）

瓦林卡生涯全盛時期正逢費德爾、納達爾、喬科維奇「三巨頭」鼎立時代，他仍拿下3座大滿貫冠軍，世界排名一度高居第3，目前排名139，去年底宣布今年將是他生涯最後一舞，本屆澳網獲頒外卡出賽，昨面對30歲的傑雷，全場轟出35記致勝球、14記愛司，在3小時20分鐘的大戰後來居上，下一輪將對決21歲法國小將吉亞。

2006年在澳網會內賽初登場，2014年勇奪首座大滿貫冠軍，瓦林卡生涯最後一次的墨爾本征途有了好的開始，他贏球後情緒激動，有感而發表示，「這是一段漫長的旅程，很高興能拿下勝利，再打一場比賽，我很享受這一切，但同時仍充滿鬥志，定會全力以赴。」

喬帥闖頭關 澳網生涯百勝

另外，波蘭前球后史薇泰克昨以7：6（7：5）、6：3擊退世界排名85的中國女將袁悅，收下64強門票，續往生涯全滿貫邁進。

38歲塞爾維亞名將喬科維奇則在男單首輪以6：3、6：2、6：2橫掃西班牙好手馬丁尼茲，達成澳網生涯百勝里程碑，他將尋求第11座澳網冠軍、以及堆高紀錄的25座大滿貫金盃。

