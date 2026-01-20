自由電子報
體育 即時新聞

郭嚴文急尋買家 等一個百轟機會

2026/01/20 05:30

郭嚴文去年季後遭味全龍戰力外，仍在等待新合約。 （資料照）郭嚴文去年季後遭味全龍戰力外，仍在等待新合約。 （資料照）

去年被味全戰力外

中職本季有望挑戰百轟球員中職本季有望挑戰百轟球員

仍未獲球隊青睞

〔記者倪婉君／台北報導〕生涯百轟是打者的重要里程碑，37歲的郭嚴文目前累計98發全壘打，是最接近這項紀錄的中職現役打者，只是他在去年季後遭到味全龍戰力外後，尚未得到其他球隊的關愛目光，恐將抱憾結束生涯；「台鋼大王」王柏融僅差4轟，和吉力吉撈．鞏冠、林立等人，都有機會在新球季達陣。

98轟最接近里程碑

王柏融96轟緊咬

郭嚴文在2010年中職季後選秀獲La new熊第1指名，並成為Lamigo桃猿在2012至2019年8年間勇奪6冠的核心成員，更於2015年締造連續33場敲安的聯盟紀錄，直到去年被陳晨威追平，2023年季後郭嚴文未獲樂天桃猿保留後，2024、2025年轉戰味全龍，去年季後再遭釋出。由於郭嚴文曾在桃猿體系度過13季，2021年曾出任隊長，並於2022年月領75萬創生涯新高，但樂天球團昨表示並無計畫簽回。

富邦悍將今於稻江基地展開第一階段春訓，包括自由球員和戰力外補強都告一段落，中信兄弟的內野戰力整齊，也未有網羅規畫，而來自台南的郭嚴文返回家鄉球團統一獅效力機率不高，另一南部球隊台鋼雄鷹則因隊型暫無考量。郭嚴文生涯15季有4季單季全壘打達到雙位數，但去年並未開轟，生涯最後一轟恐將留在前年9月26日砲轟勝騎士。

王柏融曾在2017年於桃猿以31轟拿下全壘打王，但前年和去年在台鋼合計僅繳10轟，去年球團就為他進行百轟倒數，但最終只轟4發，今年期盼長打火力復甦。吉力吉撈兩度在全壘打獎項稱王，過去兩年不敵台鋼洋砲魔鷹，今年發下戰帖，目前只差5轟達成百轟，和樂天簽下8年大約的林立則差7轟。

