體育 即時新聞

嘟教練把關 曾偉喆開練新球種

2026/01/20 05:30

獅隊新秀曾偉喆期盼與偶像陳鏞基並肩作戰。 （記者李惠洲攝）獅隊新秀曾偉喆期盼與偶像陳鏞基並肩作戰。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕除了意外在FA補償球員獲得前富邦王牌江少慶，統一獅年輕本土先發也讓球團很期待。去年選秀前兩輪選進的曾偉喆、哀宥宇，都被總教練林岳平點名。

獅隊首階段春訓，一軍投手教練潘威倫掌握年輕投手群狀況。（記者李惠洲攝）獅隊首階段春訓，一軍投手教練潘威倫掌握年輕投手群狀況。（記者李惠洲攝）

19歲的曾偉喆畢業自鶯歌工商，高中時是投打二刀流，畢業後在國立體大唸了1年就投入中職選秀。他前年曾入選U18亞青國手，當年的隊友陽念希、林鉑濬和柯敬賢旅美，陳睦衡則旅日。也有旅外夢想的曾偉喆，最終選擇中職，還幸運的被小時候最喜愛的獅隊選中，讓他相當開心。

獅隊近兩年接連有古林睿煬、林安可兩名球星旅日，被問到是否想和學長看齊，曾偉喆說：「還沒想那麼遠，現在先做好本分，上一軍之後有好表現，未來真的有機會時再來煩惱。」

曾偉喆坦言，業餘時大家都知道他只會指叉球，但職棒強度不同，各隊交手次數又密集，能在職棒投得長久，是他的目標和課題。因此他多練以前實戰不擅投的球種，今年最大目標是身體健康，也要把教練開的課表盡力完成。

第1指名拚一軍

最大動力是陳鏞基

激勵曾偉喆今年就挑戰一軍的另一大動力，是兒時偶像陳鏞基即將在今年球季結束後引退。今年是他能和陳鏞基並肩作戰的最後機會，「希望趕在今年一起比賽，這讓我更有動力想趕快上一軍。」

獅隊投手群目前訓練狀況都在新任一軍投手教練潘威倫的掌控中。他說：「目前大家狀況都不錯，機會人人均等，整體狀況還要觀察，不管是場上還是練習，希望選手都保持正面態度。」

