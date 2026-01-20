悍將久違的洋砲 邦力多2月報到

富邦悍將新洋砲邦力多（取自IG）

挑戰富邦新紀錄

富邦悍將外籍野手

首位出賽20場洋砲

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天上午在嘉義稻江學院開訓，昨先宣佈簽下多明尼加籍外野手邦力多，預計2月抵達台灣加入春訓，這是富邦睽違4年再次把1個洋將名額留給洋砲，球團期待他能提升外野防區戰力並串聯打線火力，鑒於過去登錄的3位洋砲都是雷聲大雨點小，邦力多能否成為富邦接手球隊10年來第1位出賽20場的洋砲，將是開季後的一大話題。

邦力多30歲，左投左打，2022年在教士於9月擴編升上大聯盟出賽7場，去年6月轉戰韓職只打半季，就有出賽62場、打擊率0.313、安打77支、全壘打10發、打點39分的亮眼成績，鎮守中外野還演出7次助殺，但季後並未獲得韓華鷹續約，月初在多明尼加冬季聯盟賽後主動宣布即將到台灣打球。

富邦於2021年簽下第1位洋砲納飛猛，2014-15年在韓職三星獅累計79轟，雖有美、日、韓3國職棒資歷，礙於曾因酒駕、非法持有槍枝遭到逮捕，被中職依據規章否決註冊；季末又簽下日職2017年央聯全壘打王葛雷洛，礙於疫情指揮中心於9月才核定通過中職洋將專案決定不來台灣。

富邦正式登錄的第1位洋砲是2021年紐那斯，2018年隨紅襪拿到世界大賽冠軍，只打7場就以岳母確診請假返美未歸；2022年季前找來2017-19年在日職廣島累計62轟的霸帝士，才打3個月就被註銷註冊，季末又登錄卡洛斯，創單場4K追平中職洋砲紀錄。除了新洋砲外，富邦昨也宣布簽下日籍左投阿部雄大為育成洋將。

