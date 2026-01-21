自由電子報
體育 即時新聞

日式訓練不「硬」 後藤要帶悍將拚冠

2026/01/21 05:30

悍將二軍總教練酒井忠晴，選手時代被譽為「華麗守備專家」。（悍將提供）悍將二軍總教練酒井忠晴，選手時代被譽為「華麗守備專家」。（悍將提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕去年墊底的富邦悍將今年迎來球團史第10個年頭，經過去年季後大動作人員汰舊佈新，昨在嘉義稻江基地進行首階段春訓，展現新風貌，日籍新總教練後藤光尊第一天就強調，一軍不能只是開心打球，更喊出目標：「希望打造一支能打進台灣大賽的隊伍。」

悍將昨在嘉義稻江基地進行首階段春訓，副領隊林威助（左）、總教練後藤光尊（中）在場督軍。（記者廖耀東攝）悍將昨在嘉義稻江基地進行首階段春訓，副領隊林威助（左）、總教練後藤光尊（中）在場督軍。（記者廖耀東攝）

威助特別要求

選手態度、執行力

悍將執行副領隊林威助親自督軍，他表示，今年春訓特別要求選手態度與執行力，「近幾年觀察，球隊在面臨危機時，教練下達的暗號策略選手執行失敗率高。細節沒做好，贏球就不容易。」

富邦一、二軍合計多達7位日籍教練，球員也要和日系新教練團隊重新磨合。被問到春訓操練量是否很「硬」？後藤笑說：「那是偏見！」他直言，以前的日本教練做法可能是這樣，但現在希望找出最有質量的方式協助選手。

華麗守備動作 酒井交給子弟兵來做

後藤坦言，一軍當然不能只是開心打球，但他和其他教練都希望球隊能營造讓選手沒有壓力、百分百發揮的氛圍。

後藤的執教理念，首席教練森野將彥、二軍總教練酒井忠晴也都贊同。森野表示，雖然還是會看數據，但不能光靠數據，還得要與選手討論、結合數據，希望選手的執行能力能發揮到極限。

酒井忠晴受訪時談笑風生，幽默話語不斷，選手時代被譽為「華麗守備專家」的他，笑稱現在做不出來華麗動作了，「選手比賽中做出華麗守備的話，是不會生氣，但想做的話，練習時就要嘗試。」

悍將預計2月4日舉行開訓儀式，昨首階段春訓除了參與台灣隊集訓的選手缺席外，包括季後補強的新戰力林岱安、林書逸、馬鋼以及邀請春訓的多名球員都報到了，日本投手鈴木駿輔、阿部雄大也出現，「台日聯軍」打造新氣象。

