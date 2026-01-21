自由電子報
TPBL》海神盼甩爐主 網羅外線神準洋將

2026/01/21 05:30

海神隊簽下曾效力蒙古烏蘭巴托野馬的洋將奧迪傑。（海神提供）海神隊簽下曾效力蒙古烏蘭巴托野馬的洋將奧迪傑。（海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕上季奪下TPBL亞軍的高雄海神，本季狀態不佳，戰績敬陪末座，近期積極補強，昨宣布網羅曾效力蒙古烏蘭巴托野馬的26歲全能中鋒奧迪傑，期盼他加入後能彌補禁區戰力的缺口。

奧迪傑205公分

東超5場表現佳

205公分的奧迪傑來自美國德州，出身籃球世家，本季曾披上蒙古野馬戰袍在東亞超級聯賽出賽5場，場均23.2分、12.6籃板，三分球命中率高達5成，除了有身材優勢還有外線能力。

海神本季洋將大幅走馬換將，土洋磨合出現問題，開季至今戰績6勝13負，落後第6的台北戰神2場勝差。球隊亟欲重整士氣，除了換帥也持續更新洋將人選，但來自烏克蘭的得分悍將布里茲克日前在比賽中扭傷右腳踝，歸期未定，球隊也希望奧迪傑加入能帶來不同能量。

奧迪傑曾隨隊來台參與東超賽事，他也很清楚目前海神戰績不振，但他仍用樂觀心態看待，「即使球季已過一半，但任何事都是有可能的，只要我們保持信念。」

此外，TPBL昨公布上週單週最佳球員，由新竹攻城獅本土一哥高國豪獲選，他上週對戰神轟下生涯新高32分，並在決勝時刻挺身而出，率隊締造5連勝。

