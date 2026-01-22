經典賽》台灣隊關鍵5天 創造混血雙星最大價值

包括鄭宗哲在內的旅美球員，依大聯盟規定2月28日將向國家隊報到。（記者李惠洲攝）

費爾柴德守備強 曾總設定中外野

經典賽台灣隊持續在國訓中心集訓。（記者李惠洲攝）

台裔混血球星費爾柴德守備優異，是台灣隊設定的中外野人選。（資料照）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕瞄準3年前日本隊努爾巴特的成功經驗，2月底將加入台灣隊的台裔混血球星費爾柴德，台灣隊總教練曾豪駒昨明言設定是中外野手，連同內野強打龍恩在內的2位混血球星，如何在1週內協助他們在場內、外迅速融入隊伍，將考驗教練團和後勤團隊的智慧。

報到5天迎首戰 可借鏡日本經驗養默契

費爾柴德和龍恩都有高意願加入，將是首度有台裔球星加入台灣隊，若依照大聯盟規定的報到日2月28日，加入隊伍後只有5天磨合就要迎接3月5日的台澳開幕戰，費爾柴德若扛下中外野手，扮演中線要角，將會更重視團隊默契。

請繼續往下閱讀...

3年前日本武士找來隊史首位日裔混血球星努爾巴特，同樣扛下中外野大關，甚至擔任開路先鋒，他當年從報到後距離正賽也不到1週，但日本隊早做好準備，報到首日用他的日本名暱稱「たっちゃん（Ta醬）」，更穿上印有「Ta醬」的T恤熱情迎接，初次見面就逗笑他。此外，當時努爾巴特來不及拿到移動時要穿的西裝，大谷翔平也刻意陪他穿便服，多重細膩安排讓他快速融入，成為日本隊奪冠關鍵。

台灣隊找來費爾柴德和龍恩對戰力是一大加分。曾總直言，「費爾柴德的守備表現優異，是團隊設定的中外野候選。」只是若按照表定時間報到，屆時將會是在日本宮崎縣，時差和環境都是不安定因素。

旅美好手鄭宗哲表示，戰術固然重要，但對他們來說，時差調整也很重要，「至於語言，在場上不會說是問題，而中職也把選手照顧得更好，問題不大，希望他們可以放開融入球隊。」

混血球星的調整攸關開幕戰對澳洲的發揮，過往台灣隊在經典賽首戰勝負極為重要，5屆以來只有2013年贏球，也是唯一一次晉級8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法