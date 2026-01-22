自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》15秒出手零經驗值 古林持續摸索

2026/01/22 05:30

古林睿煬昨完成經典賽首階段集訓，將回日職母隊報到。（記者李惠洲攝）古林睿煬昨完成經典賽首階段集訓，將回日職母隊報到。（記者李惠洲攝）

經典賽計時規則

考驗日職投手

〔記者龔乃玠／高雄報導〕經典賽台灣隊旅日韓組選手都已回母隊報到，包括昨天最後集訓的古林睿煬，而尚未報到的徐若熙，預定在2月26、27日回台灣打交流賽，屆時可能是旅日組選手首度測試大聯盟版投球計時器的機會。

台灣隊2月26至27日將在台北大巨蛋出戰軟銀和火腿，旅日組可望再報到，由於日職尚未決定導入投球計時器，春訓實戰不會有經典賽壘上無人15秒、有人18秒，及打者輪替30秒的規定。台灣隊總教練曾豪駒指出，「日職那邊確實比較不熟悉，未來實戰中我們會加入這個部分。」

不過，早在去年的經典賽資格賽，孫易磊和徐若熙就嘗試過大聯盟版投球計時器，兩人皆無違規紀錄。至於古林，去年球季沒有計時器束縛，但在中職時期也投過壘上無人20秒、有人25秒的計時。

古林和徐若熙是台灣隊輪值中重要的2張王牌，為了提早適應經典賽導入的大聯盟比賽用球，古林在去年11月日韓交流賽就從隊友伊藤大海拿到幾顆，已摸了將近2個月，他說，感覺滿大顆的，跟日職的球不同，有些球跑的軌跡也不太一樣，但還在能接受範圍，「一定有辦法解決，沒辦法也要想辦法！」

經過去年日職的洗禮，古林的成長連昔日隊友陳傑憲也看在眼裡，從走路的姿態就能看出他很有自信、成熟，「曾當過他隊友感到與有榮焉，很開心看見他的成長。」

