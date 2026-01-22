自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》拒絕4戰打包 正選30人半數挑投手

2026/01/22 05:30

歷屆經典賽台灣隊投打成績歷屆經典賽台灣隊投打成績

上屆火力隊史最強

台灣隊如何布局投手戰力，考驗投手教練林岳平（左）與牛棚教練王建民。（資料照）台灣隊如何布局投手戰力，考驗投手教練林岳平（左）與牛棚教練王建民。（資料照）

仍不夠投手花

〔記者羅志朋／新聞分析〕打者再會打，投手壓不住也沒用，上一屆經典賽台灣隊就是最佳例證。2026年經典賽如何嚴選投手，並各司其職，從人數和任務編制，都將是影響勝敗關鍵。

2023年經典賽台灣隊由林岳平擔任總教練，團隊打擊率3成17、上壘率3成92、長打率5成04、5轟都是隊史最佳紀錄，然而投手群崩盤，團隊防禦率高達7.20，預賽戰績2勝2敗排名分組墊底，導致這屆經典賽必須從資格賽打起，最終排名第17也是隊史最差戰績。

2017年經典賽集結強打胡金龍、陳鏞基、林智勝、林益全、高國輝和張志豪，台灣隊打線超華麗，預賽3戰狂掃20分，場均得6.7分是隊史最多，團隊打擊率3成02，然而團隊防禦率10.00也是史上最差，最終3戰全敗落居第14名。

過去5屆賽事台灣隊有4次在預賽止步，關鍵在於投手群頻被打爆，累計防禦率高達6.93，唯一晉級8強的2013年場均只得3.4分，不過預賽團隊防禦率是亮眼的2.42，成為拿到8強門票的關鍵。

以往台灣隊都帶13、14名投手，由於經典賽有嚴格的投手用球數和休息天數限制，加上鄧愷威、黃子鵬、宋家豪不打，幾名旅外投手能否參賽還有變數，面臨預賽4連戰考驗，台灣隊教練團計畫組成WBC隊史最龐大的投手陣容，30人正選名單預計挑15、16名投手，尤其短期賽事、甚至關鍵一兩場戰役，調度有不同思維，先發、長中繼、布局和終結者，都須賦予明確目標任務，期間做好備戰。

