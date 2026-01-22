自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》MBTI透視台灣隊 陳傑憲不是E人

2026/01/22 05:30

台灣隊運動心理師建議陳傑憲，應多接觸個性相反的人。 （記者李惠洲攝）台灣隊運動心理師建議陳傑憲，應多接觸個性相反的人。 （記者李惠洲攝）

運動心理師做測驗

拉近團隊距離

〔記者龔乃玠／高雄報導〕為了知己知彼，經典賽台灣隊昨在運動心理師洪紫峯的安排下做MBTI性格測驗，激起不少選手的求知慾，互相觀察和討論結果，被驗出是「ISFJ（守護者）」的台灣隊長陳傑憲直言，這堂課讓選手們更有默契。

台灣隊除了在場上訓練，也安排心理課強化選手的心理層次，陳傑憲笑說，有別於前幾天有點沉悶，MBTI可能因為女生也很有興趣，氣氛格外熱絡。此外，他也透過測驗觀察到年輕選手不同的一面，「像張弘稜，集訓到現在都沒看他講話，驗出來竟是E人（外向型人格），隊友才說他其實很吵。」

陳傑憲解釋，這次的測驗主要是用在運動場上，讓選手知道在球場時，面對什麼樣的人可以做什麼調整，「比如說念庭是E人，他有些特質是需要被鼓勵的，身為他的隊友，你稱讚他，他會有成就感。」

看似「里長伯」的陳傑憲，最終結果測出是象徵內向型人格的I人，他坦言私下喜歡安靜，待在舒服的環境。但在測驗後，心理老師也建議他需要跟不同類型的人磨合，從觀察隊友來獲得更多啟發，「我覺得這堂課很有趣、很深奧，讓選手互相了解，更有默契面對正賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中