經典賽》MBTI透視台灣隊 陳傑憲不是E人

台灣隊運動心理師建議陳傑憲，應多接觸個性相反的人。 （記者李惠洲攝）

運動心理師做測驗

拉近團隊距離

〔記者龔乃玠／高雄報導〕為了知己知彼，經典賽台灣隊昨在運動心理師洪紫峯的安排下做MBTI性格測驗，激起不少選手的求知慾，互相觀察和討論結果，被驗出是「ISFJ（守護者）」的台灣隊長陳傑憲直言，這堂課讓選手們更有默契。

台灣隊除了在場上訓練，也安排心理課強化選手的心理層次，陳傑憲笑說，有別於前幾天有點沉悶，MBTI可能因為女生也很有興趣，氣氛格外熱絡。此外，他也透過測驗觀察到年輕選手不同的一面，「像張弘稜，集訓到現在都沒看他講話，驗出來竟是E人（外向型人格），隊友才說他其實很吵。」

陳傑憲解釋，這次的測驗主要是用在運動場上，讓選手知道在球場時，面對什麼樣的人可以做什麼調整，「比如說念庭是E人，他有些特質是需要被鼓勵的，身為他的隊友，你稱讚他，他會有成就感。」

看似「里長伯」的陳傑憲，最終結果測出是象徵內向型人格的I人，他坦言私下喜歡安靜，待在舒服的環境。但在測驗後，心理老師也建議他需要跟不同類型的人磨合，從觀察隊友來獲得更多啟發，「我覺得這堂課很有趣、很深奧，讓選手互相了解，更有默契面對正賽。」

