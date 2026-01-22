自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

再不審總預算 要賣血的是李洋部長

2026/01/22 05:30

中職會長蔡其昌（中）視察台灣隊集訓狀況。 （記者李惠洲攝）中職會長蔡其昌（中）視察台灣隊集訓狀況。 （記者李惠洲攝）

置頂經典賽國家隊

運發基金支應6400萬

世界棒球經典賽台灣隊正在左營國家訓練中心積極備戰，由於總預算未審，台灣隊備戰經費受到關切，中職會長蔡其昌說：「不會讓選手餓到、冷到，會長不要說賣血，想盡辦法也要把錢籌到。」不過賣血這件事還輪不到會長，運動部以運動發展基金支應6400萬元預算，協助台灣隊以最佳狀態迎接大賽，資源都挹注在經典賽台灣隊上，已排擠其他政務推動經費，再不審預算，要賣血的是李洋部長。

經典賽是運動部成立後第1個一級國際賽事，「Team Taiwan」台灣隊備戰重返國訓中心，部長李洋承諾盡全力協助國家隊，「把最好的資源給國家隊。」國訓中心歷經10數年革新軟硬體設施，逐漸成為現代化先進訓練場地，台灣隊進駐國訓後，國訓中心的設施和服務讓身經百戰的職棒明星們驚豔，這是行政團隊多年來努力的成果，台灣的運動發展得到全民支持，國訓中心大變身即是明證之一。

運動部自2025年9月9日揭幕，台灣的運動體育進入新紀元，運動部從籌備到成立的過程，不分黨派全力支持，延攬奧運雙金名將李洋擔任歷史性的首任部長，也獲得一致好評，李洋上任後先整合從體育署到運動部的組織轉換，新年度才是他一展長才的起點，不過總預算遲遲未審議，運動部難以跨出歷史性腳步。

排擠原訂政務經費

部分計畫恐無以為繼

運動部雖有「運動發展基金」小金庫，經費運用較有彈性，但也有其限制，支援世界棒球經典賽6400萬元，就是靠挪用其他計畫經費，運動部官員指出，暫時把亞運培訓、黃金計畫、帕運培訓、中繼站與國訓中心場地優化等原訂經費，優先挪給經典賽使用，原本應該持續進行的工作受到限制，若預算遲遲未通過，運動部僅能以上一個年度預算規模執行，新興項目作業不及，恐怕就要延宕到下一個年度。

全新的運動部格局與過去體育署時代完全不同，預算也來到史上新高的214億元，許多新興項目廣受期待，部長李洋任重道遠，剛要起步卻被綁手綁腳難以施展，受到全民擁戴全新運動部，起手式就面臨空轉，嚴重耽誤了台灣走向世界的腳步，蔡其昌說賣血，看到李洋默默捲袖子。（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中