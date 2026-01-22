再不審總預算 要賣血的是李洋部長

中職會長蔡其昌（中）視察台灣隊集訓狀況。 （記者李惠洲攝）

置頂經典賽國家隊

運發基金支應6400萬

世界棒球經典賽台灣隊正在左營國家訓練中心積極備戰，由於總預算未審，台灣隊備戰經費受到關切，中職會長蔡其昌說：「不會讓選手餓到、冷到，會長不要說賣血，想盡辦法也要把錢籌到。」不過賣血這件事還輪不到會長，運動部以運動發展基金支應6400萬元預算，協助台灣隊以最佳狀態迎接大賽，資源都挹注在經典賽台灣隊上，已排擠其他政務推動經費，再不審預算，要賣血的是李洋部長。

經典賽是運動部成立後第1個一級國際賽事，「Team Taiwan」台灣隊備戰重返國訓中心，部長李洋承諾盡全力協助國家隊，「把最好的資源給國家隊。」國訓中心歷經10數年革新軟硬體設施，逐漸成為現代化先進訓練場地，台灣隊進駐國訓後，國訓中心的設施和服務讓身經百戰的職棒明星們驚豔，這是行政團隊多年來努力的成果，台灣的運動發展得到全民支持，國訓中心大變身即是明證之一。

請繼續往下閱讀...

運動部自2025年9月9日揭幕，台灣的運動體育進入新紀元，運動部從籌備到成立的過程，不分黨派全力支持，延攬奧運雙金名將李洋擔任歷史性的首任部長，也獲得一致好評，李洋上任後先整合從體育署到運動部的組織轉換，新年度才是他一展長才的起點，不過總預算遲遲未審議，運動部難以跨出歷史性腳步。

排擠原訂政務經費

部分計畫恐無以為繼

運動部雖有「運動發展基金」小金庫，經費運用較有彈性，但也有其限制，支援世界棒球經典賽6400萬元，就是靠挪用其他計畫經費，運動部官員指出，暫時把亞運培訓、黃金計畫、帕運培訓、中繼站與國訓中心場地優化等原訂經費，優先挪給經典賽使用，原本應該持續進行的工作受到限制，若預算遲遲未通過，運動部僅能以上一個年度預算規模執行，新興項目作業不及，恐怕就要延宕到下一個年度。

全新的運動部格局與過去體育署時代完全不同，預算也來到史上新高的214億元，許多新興項目廣受期待，部長李洋任重道遠，剛要起步卻被綁手綁腳難以施展，受到全民擁戴全新運動部，起手式就面臨空轉，嚴重耽誤了台灣走向世界的腳步，蔡其昌說賣血，看到李洋默默捲袖子。（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法