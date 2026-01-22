UBA雙棲SBL 會向上提升還是亂了套?

出身健行科大劉丞勳直接挑戰職籃，成為TPBL攻城獅狀元。

（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕近年不少UBA球員登上職業舞台，出現撞牆期、適應不良的問題，引發UBA強度不足，該先到SBL磨練的聲浪，是否該重新讓球員能UBA、SBL「雙棲」？大學主帥看法不一。

不少UBA球員 進職籃水土不服

UBA過去允許SBL球員參賽時曾出現戰力失衡、UBA精彩度不足等問題，台北體院（現台北市大）更一度締造155連勝及12連霸等誇張紀錄，大專體總在2005年祭出「大專條款」，規定球員25歲以上不能打UBA，及只能在UBA、SBL二擇一，並在2011年完全切割，讓UBA回歸單純的學生聯賽。

國體大教頭：球員需要銜接磨練

不過台灣進入職籃時代後，SBL已非籃球最高殿堂，加上最近不少職籃菜鳥發揮空間不大，再度引發讓UBA潛力球員先到SBL磨練，提前適應更高層級聯賽的討論。國立體大總教練桑茂森認為，球員確實需要銜接期準備，SBL應該開放部分UBA球員向上挑戰。

國體大隊長胡晉豪今年有望投入選秀，也是備受期待的年輕長人，桑茂森表示，胡晉豪在UBA層級可透過與外籍生對抗來學習，但每年碰到的次數不多，除了透過賽季以外的培訓，不妨讓他們到SBL磨練，「現在UBA對年齡已有規範，也不是每個球員都能兩邊打，上面有競爭、下面有競爭，是他們需要的養成過程。」

雙棲教頭劉孟竹：這是走回頭路

劉孟竹身兼台啤、健行科大總教練，他則認為，UBA與SBL切割後，無論競爭性與精彩度都愈來愈好，若重新接軌是走回頭路，若開放球員兩邊打，對球員與兩支球隊都會產生影響，「到底哪裡才是他的主戰場？兩邊都會亂了套。」

劉孟竹表示，或許職籃球隊與SBL可在暑假透過交流賽允許UBA球員短暫入隊測試，但SBL比賽不適合開放UBA球員，他直言，球員到職業舞台是否需要適應期與UBA強度無關，跟個人本身是否做好準備有較大的關係，健行科大畢業的攻城獅狀元劉丞勳就是最好的例子。

對於職籃興起後SBL的定位，劉孟竹表示，還是必須依球員狀況而定，可能成為年輕球員磨練的舞台，例如台啤王鈞聖在TPBL選秀落選後，本季在台啤表現不俗，可能成為未來挑戰職業的養分，但劉孟竹也提到，如台啤范士恩、台銀張家禾等好手，也曾吸引職業隊目光，不過選擇留在發展更穩定的SBL。

