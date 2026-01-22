東契奇追分成功 14000分第5年輕

湖人東契奇成為明星賽西部人氣王。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東契奇昨繳出38分、13籃板和10助攻的大三元表現，率湖人以115：107逆轉金塊，他也完成生涯得分1萬4千分里程碑。

東契奇21投13中，不僅手感出色，也能替隊友製造機會。總教練瑞迪克認為，東契奇替球隊進攻創造更多空間；東契奇則指出，贏球關鍵是團隊防守表現出色，且每個人都完美執行教練團的戰術。

26歲的東契奇生涯累積得分達到1萬4016分，也是詹姆斯、杜蘭特、布萊恩、安東尼後，史上第5年輕進入1萬4千分俱樂部的球員。

攻下19分、9籃板、8助攻的詹姆斯為湖人贏球的另一功臣，只是41歲的他日前連續21年入選明星賽先發紀錄中斷，東契奇則成為新一代的西部人氣王。身為大哥的詹皇也盛讚這位小老弟，「看到他球衣上明星賽標誌，實在非常酷，東契奇也用行動證明自己為何能成為明星球員。」

勇士「士官長」巴特勒因右膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，外界都在關注23歲的庫明加能否解凍。昨庫明加睽違許久再度上場，他替補攻下20分，表現比先發球員還好。

不過，勇士昨防線完全潰堤，暴龍以超過6成命中率轟進21顆三分球，以145：127打爆勇士。

