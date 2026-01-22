詹詠然告別30年球涯 在澳網高規格引退

詹詠然宣布高掛球拍，結束職業網球生涯。 （資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇昨於澳洲網球公開賽女雙旗開得勝，混雙也將再度出擊；詹詠然則正式宣告結束球員生涯，並赴墨爾本公園參與大會舉辦的退休儀式。

謝淑薇女雙旗開得勝

第3種子謝淑薇與拉脫維亞老搭檔奧絲塔朋科，發揮經驗與合作默契，4度破發穩居領先，7：5、6：2擊退勁敵柯拉芙琪珂（美國）／蓋德茨基（澳洲），將與達尼洛維琪（塞爾維亞）／波塔波娃（奧地利）爭16強門票。

「百搭天后」小薇本季和奧絲塔朋科重新合拍，布里斯本奪冠後，雖然奧絲塔朋科在阿得雷德女單受傷，導致女雙8強退賽，也終止開季5連勝，所幸休息調整澳網再出發未受影響，期許攜手連2年進軍冠軍戰。

前女雙球后詹詠然休兵年餘，應澳網賽事執行長泰利邀請預計24日出席引退活動，「從6歲到現在，網球陪伴我30年，很開心重回原點，在快樂大滿貫做完美告別。」她透露，網球生涯三個轉折點都與澳網有關，包括2004年青少女雙奪冠、2007年首獲大滿貫女雙亞軍，還有訪問澳網高層及親身參賽所蒐集資料，趕在去年完成博士論文，「多麼棒的奇妙旅程，謝謝父母、合作過的團隊夥伴，以及一路上遇到的貴人及球迷朋友。最重要的是，感謝台灣多年來給我的滋養，希望有機會能回饋。」

