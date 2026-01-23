自由電子報
體育 即時新聞

中職》沒有安可的統一獅 寄望林子豪接棒

2026/01/23 05:30

林子豪被指名接替統一獅大砲林安可的位子。（記者李惠洲攝）林子豪被指名接替統一獅大砲林安可的位子。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣大砲林安可到西武獅春訓報到前，昨天持續在台南球場勤練外野守備和打擊。統一獅歡送大砲旅日，留下23轟、73分打點的火力空缺，今年不只寄望林子豪的長打更上一層樓，甫上任一軍助理打擊教練的胡金龍直言，團隊打擊的基本功會做得更紮實。

為了迎接沒有林安可的賽季，獅隊去年秋訓就有截然不同的訓練方式，安排4位教練以「一對二」、「一對三」的方式教授打擊，獅隊首席教練郭俊佑表示，今年春訓的打擊感覺都還不錯，並點名去年10轟的林子豪今年要更穩定，責任感也要多一點，將他跟林培緯視為填補林安可火力的要角。

林子豪在2024年膝蓋和腰部動刀，去年康復首個球季只敢把目標設在出賽70-80場，最終他不僅打了生涯新高的88場，生涯首次貢獻單季10轟，只是打擊率也降至新低的2成42，他自評有點像盲砲，休季有修正打擊動作，讓揮棒更簡潔，「今年會希望維持至少10轟的水準，同時打擊率不能這麼低。」

與林培緯同為填補要角

高打擊率、高長打率的最佳代表人物正是林安可，林子豪直呼，他不只能穩定量產長打，加上有出色的手眼協調來維持高打擊率，「學長的安打都不是幸運的那種，幾乎都紮實擊球。」他也直言，當然會希望能跟隨林安可的腳步，但也自知不可能做到一模一樣，只能去多加揣摩。

胡金龍：戰術略微改變

填補林安可火力，無法只倚賴幾位打者。胡金龍將林安可的火力大缺口假定是「30轟100分打點」，曾跟一軍打教潘武雄討論過策略，「我想，攻擊策略會稍微改變，不是每個人都有一棒（長打）的能力，現在會有比較多的戰術執行，基本推進、高飛犧牲打都要做得更紮實。」

獅隊要找人替代林安可長打火力很困難，但胡金龍單從「力量、擊球飛行距離」的角度來看，點名林培緯、何恆佑的擊球力道進步很多，陳維祥也很有力，「看能不能找出1、2位可以打的新生代好手。」

