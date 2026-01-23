中職》楊強森大改造 低谷奮起

從去年球季，獅隊對楊強森進行大改造。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕前年從戰力外的低谷奮起，統一獅23歲右投楊強森去年接受獅隊改造突飛猛進，直球均速成長2至3公里，被總教練林岳平點名希望開季攻佔1席牛棚，他也在開訓目標明確寫道「珍惜每次上場機會，盡全力為球隊貢獻」，誓言迎來職棒5年多的一軍生涯初登板。

從去年球季，獅隊對楊強森進行大改造，他透露在富邦時，投球揮臂比較短，餅總說希望能把動作做大、做順，「剛開始不太適應，但後來就習慣了，感覺丟起來比較順暢、輕鬆，也比較好控制。」即便去年未能上一軍，但從8月6日復出後投出潛力，後援10場只有1場掉分，防禦率僅1.64，狂掃4次中繼。

請繼續往下閱讀...

今年直球均速

目標145-146公里

楊強森去年均速成長到142-143公里，但他起初並未注意到，而是休賽季回顧數據時，驚覺數據進步不少，今年目標是均速升至145-146公里。

被餅總點名

感覺到不一樣的自己

回想前年遭富邦戰力外，楊強森坦言心情低落，自評到獅隊後，心態變得比較沈穩。

當他看見餅總林林岳平點名自己，心境是有點驚訝，「怎麼會想到我。」但也自己評估，今年起從開訓目標就感覺到不一樣的自己，「提早準備起來，盡全力去爭取位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法