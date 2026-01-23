中職》何恆佑 復刻蘇智傑內轉外

何恆佑目前在春訓50%練內野、50%練外野。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕林安可旅外後的統一獅外野短缺，安排何恆佑轉守外野，本月15、17日的亞太主球場測試賽正是他的外野首秀，鎮守2場左外野，首席教練郭俊佑認為，何恆佑的外野守備還需要加油，剛起步沒那麼簡單，但也透露想復刻過往協助蘇智傑、陳傑憲「內轉外」的成功模式。

春訓內外兼修 備戰球季

何恆佑從小到大都是內野手，只有小學4年級客串過，他回憶，距離春訓開始前一、兩週，球隊就有說要準備，很謝謝教練多給位置，增加上場機會，目前在春訓50%練內野、50%練外野，內、外兼修備戰新球季。

何恆佑直言，獅隊有很多守備能力出色的外野手，教練也教得很細，自己會開口主動詢問，「測試賽接到第一顆球時，滿開心的，判斷真的沒那麼簡單。雖然不知道結果怎麼樣，但不希望只是沾醬油，想辦法讓自己可以守。」

2019年U18世界冠軍成員何恆佑，和鄭宗哲、李灝宇、林子豪和岳政華等人，都是台灣隊同梯，何恆佑從2020年選秀進職棒，至今尚未站穩一軍，今年球季告訴自己「順其自然」，他坦言，「我知道前幾年表現不如大家預期，那是我的養分，我能做的就是好好練球、好好吸收，照顧好身體。」

