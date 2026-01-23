自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大專棒球聯賽》台美混血雷皓博優質先發 國體大 今與北市大爭冠

2026/01/23 05:30

雷皓博在球探面前大顯身手，最快球速150公里。（大專體總提供）雷皓博在球探面前大顯身手，最快球速150公里。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕大專棒球聯賽公開一級昨4強賽，台美混血強投雷皓博繳6局失1分優質先發，加上黃玠瀚後援2局無失分，順利守成，最終國體大就以3：1扳倒台體大，另一戰北市大以9：7擊敗台東大學，今天下午5點冠軍戰國體大對決北市大，地點在三重棒球場。北市大上週曾在8強複賽以8:5擊退黃玠瀚和雷皓博聯手的國體大150火球陣，今雙方決賽再度交手，精彩可期。

球探面前大顯身手

最快球速達150公里

雷皓博的父親是美職皇家隊亞洲區球探，去年他從北科附工畢業選擇就讀國體大，等待旅美發展機會，昨他在球探面前大顯身手，先發6局被敲4安飆6K失1分拿下勝投，最快球速150公里，這屆賽事他拿下5勝1敗、防禦率3.86。

大專聯賽第3度對台體大先發，雷皓博說，3天前收到通知要投4強賽，想說怎麼又遭遇台體大，自知難度非常高，因此賽前做足功課，「我還有做小抄，把上一場狀況都寫下來，如果再出現要如何克服，很開心能擊敗對手。」

雷皓博熱投98球，國體大總教練陳炫琦已預告，「雷雷冠軍戰不會再投了。」但雷皓博自動請纓，熱血喊話，「我還想投！」盼複製去年世界大賽山本由伸完全燃燒，帶領道奇奪冠的完美劇本。

去年爭冠落敗

國體大今日要雪恥

去年大專聯賽冠軍戰國體大以0：4慘遭輔仁大學完封，今年再度闖進冠軍戰，對手換成北市大，陳炫琦說，去年冠軍戰落敗深自反省，還面壁思過一個禮拜，今年無論如何一定要拿冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中