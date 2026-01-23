大專棒球聯賽》台美混血雷皓博優質先發 國體大 今與北市大爭冠

雷皓博在球探面前大顯身手，最快球速150公里。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕大專棒球聯賽公開一級昨4強賽，台美混血強投雷皓博繳6局失1分優質先發，加上黃玠瀚後援2局無失分，順利守成，最終國體大就以3：1扳倒台體大，另一戰北市大以9：7擊敗台東大學，今天下午5點冠軍戰國體大對決北市大，地點在三重棒球場。北市大上週曾在8強複賽以8:5擊退黃玠瀚和雷皓博聯手的國體大150火球陣，今雙方決賽再度交手，精彩可期。

球探面前大顯身手

最快球速達150公里

雷皓博的父親是美職皇家隊亞洲區球探，去年他從北科附工畢業選擇就讀國體大，等待旅美發展機會，昨他在球探面前大顯身手，先發6局被敲4安飆6K失1分拿下勝投，最快球速150公里，這屆賽事他拿下5勝1敗、防禦率3.86。

大專聯賽第3度對台體大先發，雷皓博說，3天前收到通知要投4強賽，想說怎麼又遭遇台體大，自知難度非常高，因此賽前做足功課，「我還有做小抄，把上一場狀況都寫下來，如果再出現要如何克服，很開心能擊敗對手。」

雷皓博熱投98球，國體大總教練陳炫琦已預告，「雷雷冠軍戰不會再投了。」但雷皓博自動請纓，熱血喊話，「我還想投！」盼複製去年世界大賽山本由伸完全燃燒，帶領道奇奪冠的完美劇本。

去年爭冠落敗

國體大今日要雪恥

去年大專聯賽冠軍戰國體大以0：4慘遭輔仁大學完封，今年再度闖進冠軍戰，對手換成北市大，陳炫琦說，去年冠軍戰落敗深自反省，還面壁思過一個禮拜，今年無論如何一定要拿冠軍。

